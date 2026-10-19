Alemanno dagli autotrasportatori a Cerignola Est, contestato e invitato ad andare via

L’ex ministro dell’Agricoltura, Gianni Alemanno, che negli ultimi tempi ha aderito a Futuro Nazionale, è stato pesantemente contestato da agricoltori e autotrasportatori che protestano da una settimana nei pressi del casello autostradale dell’A14 a Cerignola Est (Foggia) per il caro carburante e l’aumento dei costi dell’agricoltura. Alemanno è stato invitato ad andare via: ha quindi abbandonato il presidio con alcuni suoi collaboratori. “Sono stato chiaro dal primo giorno – ha detto il portavoce dei manifestanti, Vincenzo Pinnelli, che ha invitato alla calma -. Qua andiamo avanti con le forze nostre, non dobbiamo litigare tra di noi. Vengono a farci le domande, noi a qualcuno rispondiamo. Però, anche una cortesia ai giornalisti: quando vengono queste persone che ci hanno tradito, non le riprendete. Perché noi vogliamo essere aiutati, ma chi ci deve aiutare sono quelli che adesso stanno là (al Governo, ndr) e ci hanno traditi”. “Per favore, a tutti i politici: non marciate – ha detto – sul sangue nostro venendo a fare le campagne elettorali. Qua a Cerignola, in tutta la Capitanata, non siete ben accetti. Vogliamo solo risposte concrete, vogliamo andare a lavorare. Ve lo sto chiedendo da padre di famiglia, ed anche da portavoce di tutti questi amici: siamo messi male”.

Poco prima Alemanno aveva spiegato che “quello che noi come Futuro Nazionale diremo, e cercheremo di fare il pungolo, è che bisogna affrontare seriamente il discorso dell’Ue. E bisogna utilizzare gli introiti che oggi il governo sta incassando con l’Iva per abbassare le accise e riportare il prezzo del gasolio a quello che era, almeno per i settori produttivi in crisi”. (ANSA)