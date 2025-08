Alessia Mureddu primo volto nuovo nel reparto laterali della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’arrivo in prima squadra della laterale Alessia Mureddu, nata il 6 marzo 2001 a Sassari, che farà parte del roster fucsia per la stagione sportiva 2025/2026 in Serie B1. Atleta dinamica, determinata e con una forte impronta caratteriale, Mureddu è pronta ad affrontare una nuova esperienza fuori dalla sua terra d’origine, portando entusiasmo, versatilità e mentalità da vera combattente. Il vicepresidente Pierluigi Lapollo ha commentato così l’operazione: “Siamo felici di accogliere Alessia nella nostra squadra. È una giocatrice completa, che ha già maturato esperienze significative in B1 e B2, mostrando carattere e spirito di sacrificio. La sua scelta di abbracciare il nostro progetto, lasciando ancora una volta la sua isola, dimostra la sua grande voglia di mettersi in gioco. Sarà un valore aggiunto importante per il gruppo e per la nostra identità in campo”.

Le prime parole da giocatrice fucsia di Alessia Mureddu: “Sono molto felice e onorata di intraprendere questa nuova avventura con la squadra di Cerignola. Il trasferimento in una nuova regione è sempre un’opportunità di crescita, personale e soprattutto sportiva. Non vedo l’ora di iniziare, di dare il mio contributo per la squadra, conoscere le ragazze e lo staff”.

Nata a Sassari il 6 marzo 2001, Alessia Mureddu cresce nel mondo della pallavolo fin da bambina: la madre ex giocatrice e fondatrice della Porto Torres Volley, il padre presidente del club. Proprio lì compie tutta la trafila nel settore giovanile fino ad arrivare in prima squadra. A 16 anni viene chiamata a giocare in Serie B2 a Sorso, per poi proseguire il suo percorso nella Smeralda Ossi, sempre in B2. Due stagioni fa sceglie di lasciare per la prima volta la Sardegna, trasferendosi in Sicilia, a Catania, dove affronta con entusiasmo la Serie B1, accrescendo il proprio bagaglio tecnico e umano. Nel 2024/25 torna nella sua isola, indossando la maglia della Capo d’Orso Palau in Serie B1, all’interno di un girone molto competitivo, e parallelamente prosegue il suo percorso universitario. La stagione 2025/2026 segnerà per lei un nuovo capitolo: destinazione Cerignola, terra di pallavolo e passione, dove è pronta a mettersi in gioco con motivazione e ambizione. L’arrivo di Alessia Mureddu aggiunge intensità e personalità al reparto laterale fucsia, rafforzando un progetto tecnico che punta a competere in Serie B1 con entusiasmo, concretezza e spirito collettivo.