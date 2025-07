Alessia Pomili è una nuova giocatrice della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’ingaggio di Alessia Pomili, centrale marchigiana classe 2000, che entra a far parte del roster della prima squadra per la stagione 2025/2026 in Serie B1. Giocatrice dotata di energia, costanza e mentalità vincente, Pomili rappresenta un rinforzo importante per il team, con alle spalle diverse stagioni di esperienza tra B1 e A2. Il vicepresidente Pierluigi Lapollo ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’arrivo di Alessia, una giocatrice che abbina solidità tecnica, esperienza e grande determinazione. Il suo percorso parla di crescita costante e di una forte cultura del lavoro. In un campionato competitivo come la B1, profili così affidabili e motivati rappresentano un valore aggiunto importante per il nostro progetto”. Queste le parole di Alessia Pomili: “Ho scelto Cerignola perché mi sembra una società molto ben strutturata e seria, con basi solide e un progetto chiaro. Abbiamo fame di vittoria e voglia di fare molto bene, nonostante il campionato impegnativo che ci attende. Sono una giocatrice determinata, costante, e quando mi prefisso un obiettivo do tutta me stessa per raggiungerlo”.

Nata il 21 ottobre 2000, Alessia Pomili è cresciuta nel settore giovanile della Lardini Filottrano, con cui ha partecipato alle finali nazionali Under 18 e ha collezionato presenze in Serie A2, entrando successivamente nel roster della Serie A1 nella stagione 2017/2018. La sua carriera è poi proseguita in Serie B1, categoria in cui ha militato stabilmente per diverse stagioni, dimostrando affidabilità e continuità. Pomili ha inoltre vestito le maglie di Soverato e Offanengo in Serie A2, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e maturando importanti esperienze nei campionati nazionali di vertice. Con il suo arrivo, la Pallavolo Cerignola consolida ulteriormente il proprio organico in vista di un campionato stimolante e competitivo come la Serie B1.