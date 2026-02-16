Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaAlla Carducci-Paolillo si incontrano memoria e musica. Ospite il prof. Francesco Lotoro

    Alla Carducci-Paolillo si incontrano memoria e musica. Ospite il prof. Francesco Lotoro

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un nuovo, intenso momento di riflessione ha arricchito l’annuale percorso educativo dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo”, che il 12 febbraio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Cerignola, ha ospitato l’incontro performativo “Ninna nanne nel fango e canti nel vento”, inserito nelle iniziative della Settimana della Memoria.

    Dopo aver accolto negli anni scorsi testimoni e studiosi di primo piano come Maria Pia Bernicchia, Nando Tagliacozzo, Valeria Traversi e Titti Marrone, la Scuola Secondaria di primo grado ha proseguito il proprio itinerario educativo sulla Shoah dialogando con il prof. Francesco Lotoro — pianista, compositore, direttore d’orchestra e docente del Conservatorio di Bari — figura di riferimento internazionale per la ricerca sulla musica concentrazionaria. Da oltre trent’anni, infatti, Lotoro conduce una straordinaria opera di recupero, studio e valorizzazione delle composizioni nate nei campi di concentramento e nei luoghi di prigionia tra il 1933 e il 1953, restituendo dignità sonora alle voci che la storia ha tentato di cancellare.

    L’evento ha intrecciato parole, suoni e testimonianze in un percorso emotivo e conoscitivo che ha condotto simbolicamente i partecipanti dai ghetti fino ad Auschwitz e oltre. La musica, in questo itinerario narrativo, è emersa come spazio di resistenza interiore e come linguaggio universale capace di custodire memoria, protezione e speranza anche nelle condizioni più estreme. Ne è scaturita una riflessione condivisa sul valore etico del ricordare e sulla responsabilità contemporanea di non restare indifferenti davanti alle ingiustizie e ai conflitti del presente.

    Patrocinata dal Comune di Cerignola, l’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dell’orchestra e del coro “Carducci-Paolillo”, diretti dal M° Vincenzo Raddato, e il coinvolgimento trasversale dei diversi dipartimenti disciplinari dell’istituto. Proprio questa dimensione corale ha rappresentato uno degli elementi più significativi dell’esperienza: la memoria non come contenuto da trasmettere, ma come pratica educativa vissuta, condivisa e interiorizzata.

    L’incontro ha confermato il ruolo della scuola come presidio culturale e civile capace di trasformare la commemorazione in formazione critica, e la conoscenza storica in consapevolezza morale. In un tempo segnato da nuove fragilità globali, iniziative come questa mostrano come educare alla memoria significhi, in realtà, educare alla responsabilità verso il futuro.

    Questo slideshow richiede JavaScript.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    L’amore e il connubio con il cibo: l’iniziativa del Rotary per supportare un progetto in India

    Il Rotary Club Cerignola e Reali Siti ha dedicato una intensa e partecipata serata...
    Sport

    Vince a Napoli la Flv Cerignola, 1-3 di grande sostanza al Volley World

    Torna a vincere anche in trasferta la Flv Cerignola, che nella 15^ giornata del...
    Sport

    Pallavolo Cerignola sabato ko a Roma: il Volleyrò si è imposto 3-0

    Trasferta amara per la Pallavolo Cerignola, che esce sconfitta dal campo di Volleyrò con...
    Attualità

    Gerardo Biancofiore definitivamente assolto dall’accusa di corruzione

    «Dopo circa 10 anni si chiude definitivamente la vicenda penale che portò all’arresto del...
    Calcio

    Un generoso Audace Cerignola si ferma a Cosenza, primo stop nel 2026

    Passivo troppo pesante per l'Audace Cerignola al "San Vito-Marulla", il Cosenza si impone 3-0...
    Calcio

    Per l’Audace Cerignola un’altra blasonata, trasferta contro il Cosenza quarto

    Il trio di gare in otto giorni si chiude per il Cerignola con la...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    L’amore e il connubio con il cibo: l’iniziativa del Rotary per supportare un progetto in India

    Il Rotary Club Cerignola e Reali Siti ha dedicato una intensa e partecipata serata...
    Sport

    Vince a Napoli la Flv Cerignola, 1-3 di grande sostanza al Volley World

    Torna a vincere anche in trasferta la Flv Cerignola, che nella 15^ giornata del...
    Sport

    Pallavolo Cerignola sabato ko a Roma: il Volleyrò si è imposto 3-0

    Trasferta amara per la Pallavolo Cerignola, che esce sconfitta dal campo di Volleyrò con...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)