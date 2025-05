Alla guida di Fratelli d’Italia c’è Franco Reddavide: ha prevalso su Casarella

Celebrato il primo congresso di Fratelli d’Italia a Cerignola, in una lotta voto a voto: Franco Reddavide è risultato nuovo coordinatore cittadino. Già assessore e vicesindaco, con una lunghissima militanza nel centrodestra (certamente su posizioni più moderate rispetto a tanti meloniani, ndr), Reddavide ha prevalso su Gianvito Casarella per poco più di 50 voti. A recarsi in Aula Consiliare a votare sono stati più di 700, su una platea di oltre 1000 iscritti.

Non sono mancate tensioni già nelle settimane precedenti al voto, con l’ala Giannatempiana, di cui Reddavide è espressione, accusata di aver gonfiato il tesseramento e aver obbedito a logiche extra-partito. A margine dello spoglio Reddavide ha ottenuto 389 voti contro i 335 di Casarella. «C’è stato un bel confronto, c’è stata tanta partecipazione – ha commentato il neo coordinatore Franco Reddavide -. E da questo è emerso un dato, che il partito di Fratelli d’Italia è un partito vivo e può dire la sua. Dobbiamo continuare ad allargarci pensando sopratutto ad essere uniti. L’invito che ho fatto a Gianvito è quello di restare uniti: si lavora insieme per raggiungere gli obiettivi. Vi garantisco che mi sforzerò di essere il segretario di tutto il partito» ha concluso Reddavide, che ha proposto proprio Casarella come suo vice.