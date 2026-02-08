All’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola l’amore diventa ponte contro il bullismo

In occasione della Giornata di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo Don Bosco-Battisti di Cerignola ha scelto di fermarsi, riflettere e condividere. Su indicazione della Dirigente scolastica, prof.ssa Teresa Lapiccirella, la scuola si è fatta luogo di incontro, di ascolto e di rinascita, uno spazio autenticamente educativo in cui i bambini hanno potuto dare voce ai valori del rispetto, dell’empatia e della responsabilità. Un impegno che si inserisce pienamente nel solco tracciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: nella recente nota a firma del Ministro Valditara viene infatti richiamato con forza il ruolo centrale della scuola nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, attraverso percorsi fondati sull’ascolto, sulla consapevolezza, sulla corresponsabilità e sulla cura delle relazioni.

Durante la giornata, la scuola è diventata spazio condiviso, dove le voci dei bambini si sono trasformate in messaggio e in gesto educativo: parole in rima capaci di lasciare traccia, canti che hanno saputo farsi carezza e impegno, movimenti danzati che, sulle note più profonde, hanno emozionato e coinvolto i presenti. Le voci limpide dei piccoli dell’Infanzia, insieme alle espressioni più mature degli alunni della Primaria, hanno raccontato con linguaggi diversi un’unica storia: quella di una comunità che sceglie il rispetto. Tra i momenti più significativi, il Nodo Umano contro il Bullismo ha assunto un forte valore simbolico: intrecciando le mani in un grande nodo collettivo, gli alunni hanno rappresentato l’unione, la fiducia e la forza dello stare insieme. Un gesto che non ha chiuso, ma aperto, ricordando che solo legandosi agli altri in modo positivo si costruisce una comunità inclusiva.

È su questi valori che l’I.C. Don Bosco-Battisti radica la propria azione educativa, rendendola concreta e quotidiana. Ne è segno tangibile il Tavolo permanente di monitoraggio e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, espressione di una scuola che non si volta dall’altra parte, ma previene, accompagna e agisce, con responsabilità e continuità. Perché contro il bullismo non si alzano muri, si aprono varchi. E quando l’amore è condiviso, diventa un ponte potente verso la felicità. Un ponte che, all’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola, non è solo simbolo, ma scelta educativa viva, ogni giorno.