Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàAllo Spazio Aperto di Cerignola è Natale: Festa di Comunità

    Allo Spazio Aperto di Cerignola è Natale: Festa di Comunità

    Con un ricco e variegato programma, l'iniziativa si terrà al Cercat venerdì 19 dicembre dalle 16.30 alle 19.30

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un invito direttamente rivolto alle famiglie del quartiere, oltre che ai tantissimi ragazzi e ragazze che ormai da quasi due anni popolano lo Spazio Aperto-Cercat di Cerignola, la struttura di via Urbe (angolo via la Spezia) interamente dedicata ai minori. Venerdì 19 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, avrà luogo la Festa di Comunità: un pomeriggio speciale da vivere insieme, aperto alla cittadinanza, all’insegna della condivisione e del divertimento, ovviamente a tema natalizio. Previsti, infatti, giochi, tombolate, laboratori musicali, karaoke e un saggio teatrale, a conferma del prezioso lavoro svolto in questi mesi insieme con i giovani partecipanti dello Spazio Aperto, tanto nei vari corsi quanto nelle iniziative organizzate dalla Comunità Educante grazie ai suoi esperti di settore.

    Il progetto Spazio Aperto – Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile – è promosso da ESCOOP quale capofila di una numerosa partnership di attori della Comunità Educante di Cerignola, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Lo Spazio Aperto è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola, situata nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività che vi verranno realizzate. Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO

    Mobile: 320 293 1427|E-mail: info.spazioapertocerignola@gmail.com

    www.escoop.eu|www.facebook.com/cercatausili

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, è stato un successo lo spettacolo portato in scena da ‘I commedianti’

    Applausi, risate ma soprattutto riflessione e commozione: è quanto ha fatto registrare la compagnia...
    Italia

    Come leggere le funzioni di un orologio e scegliere quella più utile per te

    Nel momento in cui si decide di acquistare un orologio – e non un...
    Attualità

    Un presepe di Cerignola tra i “100 Presepi in Vaticano” per il Giubileo 2025

    C’è anche Cerignola tra i protagonisti della rassegna internazionale “100 Presepi in Vaticano”, inserita...
    Attualità

    Cerignola, “Merry Christmas Party” al Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà

    Un momento di condivisione per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie, stare insieme...
    Attualità

    Nel cuore della Notte Santa: al Centro Sociale “Padre Pio” prende vita il villaggio di Betlemme

    Un Natale da vivere, non solo da guardare. Sabato 20 e domenica 21 dicembre,...
    Politica

    Cerignola, ottenuto finanziamento di 500mila euro per la bonifica del fiume Ofanto

    Il Comune di Cerignola ha raggiunto un risultato cruciale per la tutela ambientale del...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cultura

    “Natale in casa Cupiello”, è stato un successo lo spettacolo portato in scena da ‘I commedianti’

    Applausi, risate ma soprattutto riflessione e commozione: è quanto ha fatto registrare la compagnia...
    Italia

    Come leggere le funzioni di un orologio e scegliere quella più utile per te

    Nel momento in cui si decide di acquistare un orologio – e non un...
    Attualità

    Un presepe di Cerignola tra i “100 Presepi in Vaticano” per il Giubileo 2025

    C’è anche Cerignola tra i protagonisti della rassegna internazionale “100 Presepi in Vaticano”, inserita...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)