Allo Spazio Aperto di Cerignola è Natale: Festa di Comunità

Un invito direttamente rivolto alle famiglie del quartiere, oltre che ai tantissimi ragazzi e ragazze che ormai da quasi due anni popolano lo Spazio Aperto-Cercat di Cerignola, la struttura di via Urbe (angolo via la Spezia) interamente dedicata ai minori. Venerdì 19 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, avrà luogo la Festa di Comunità: un pomeriggio speciale da vivere insieme, aperto alla cittadinanza, all’insegna della condivisione e del divertimento, ovviamente a tema natalizio. Previsti, infatti, giochi, tombolate, laboratori musicali, karaoke e un saggio teatrale, a conferma del prezioso lavoro svolto in questi mesi insieme con i giovani partecipanti dello Spazio Aperto, tanto nei vari corsi quanto nelle iniziative organizzate dalla Comunità Educante grazie ai suoi esperti di settore.

Il progetto Spazio Aperto – Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile – è promosso da ESCOOP quale capofila di una numerosa partnership di attori della Comunità Educante di Cerignola, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Lo Spazio Aperto è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola, situata nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività che vi verranno realizzate. Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO

