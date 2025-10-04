Altro avversario di tradizione per l’Audace Cerignola, che sfida il Cosenza fra le mura amiche

Secondo impegno casalingo consecutivo per l’Audace Cerignola che, nell’ottava giornata del girone C di serie C, riceve domani il Cosenza. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa hanno pareggiato senza reti con il Catania, in una sfida in cui avrebbero meritato senza dubbio di più, se non fosse stata per la gran giornata del portiere etneo Dini, per un pizzico di sfortuna e una mancata concretezza in zona gol. Sarà il terzo avversario di fila con grande tradizione da affrontare per i gialloblù, i quali stanno comunque evidenziando nelle recenti uscite una crescita non da poco: l’atteggiamento e la combattività sono i soliti, i meccanismi cominciano ad essere sempre più memorizzati ed anche l’aspetto atletico suscita buone impressioni, perché nel trittico di impegni in poco più di una settimana gli ofantini hanno collezionato cinque punti e non hanno risentito dei ritmi serrati. La produzione offensiva si mantiene elevata, seppur non corroborata da adeguata concretizzazione: ai soli Cuppone ed Emmausso (andati a segno in campionato rispettivamente con cinque e tre reti) deve accompagnarsi anche l’apporto degli altri compagni, sarà solo questione di tempo affinché si sblocchino anche le marcature di difensori e centrocampisti.

Il tecnico milanese – che tornerà in panchina scontata la squalifica nel precedente turno – difficilmente modificherà sostanzialmente lo schieramento di partenza. Il dubbio principale è relativo a Bianchini, uscito all’intervallo nel confronto con i siciliani, sostituito egregiamente nella scorsa occasione da Moreso, apparso in netto miglioramento. Per il resto, le scelte dovrebbero essere le solite: Todisco a comporre il trio difensivo con Martinelli e Visentin, Paolucci a incamerare minutaggio e condizione fisica in mediana fra gli altri.

Retrocesso dopo sette stagioni di militanza in cadetteria, il Cosenza fa parte del terzetto alle spalle della coppia di testa Salernitana-Benevento: sono 12 i punti totalizzati, con un bilancio complessivo di tre vittorie, altrettanti pareggi ed una sola sconfitta. Con in panchina Antonio Buscè, i calabresi sono partiti lentamente ma vantano una serie aperta di cinque risultati utili con due vittorie consecutive, l’ultima delle quali domenica a Siracusa. Non avranno magari la profondità della rosa di altre candidate alla promozione, ma i rossoblù sono squadra assolutamente temibile, anche perché hanno mantenuto una corposa ossatura dell’organico precedente: Vettorel in porta, Dalle Mura e Caporale in difesa, Florenzi, Kouan e Kourfalidis a centrocampo, D’Orazio e Garritano in avanti, giusto per fare qualche nome. Dal mercato sono arrivati altri elementi come Dametto, Ferrara, Cannavò, Mazzocchi e l’ex Christian Langella. Proprio Mazzocchi è il miglior marcatore (quattro centri) di un Cosenza che ha il miglior attacco del raggruppamento e una retroguardia anch’essa di livello, con sette gol al passivo. Il modulo potrebbe essere un 4-3-2-1, ‘lupi’ ancora imbattuti lontano da casa con tre pareggi ottenuti.

Ci sono appena due precedenti storici fra le due compagini, risalenti alla metà degli anni ’30 in C: l’ultimo è datato 18 aprile 1937, con il punteggio finale di 1-1. Calcio d’inizio alle ore 20.30 allo stadio “Monterisi”, con la direzione arbitrale affidata al sig. Renzi, della sezione di Pesaro.