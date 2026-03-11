Contattaci al 3286684015
    Ambientiamo Cerignola: domenica 15 marzo torna la “domenica ecologica”

    Una mattina di pulizia urbana aperta a cittadini, famiglie e volontari che vogliono dare un segnale concreto di cura del territorio

    Attualità

    da Redazione
    Domenica 15 marzo, dalle 09:00 alle 12:00, si terrà una nuova Domenica Ecologica promossa da Ambientiamo Cerignola: una mattina di pulizia urbana aperta a cittadini, famiglie e volontari che vogliono dare un segnale concreto di cura del territorio. Il punto di ritrovo è il parcheggio dell’IISS Augusto Righi, Cerignola. L’obiettivo è ripulire l’area da rifiuti abbandonati su strada e parcheggio, contribuendo a rendere più decoroso e sicuro un luogo frequentato ogni giorno da studenti e cittadini. L’evento è pensato in modo semplice e immediato: bastano scarpe comode e voglia di partecipare. Guanti e sacchi saranno messi a disposizione dall’organizzazione (o tramite supporti concordati) per permettere a tutti di unirsi senza complicazioni. “Non è un gesto simbolico: è un’azione pratica, visibile, replicabile. Più siamo, più pulizia facciamo e più forte è il messaggio che Cerignola può cambiare anche dal basso”, dichiara Fabio D’Imperio, Presidente di Ambientiamo Cerignola. Dettagli evento:

    • Domenica Ecologica-Puliamo insieme Cerignola
    • Data: 15 marzo
    • Orario: 09:00-12:00
    • Luogo: Parcheggio IISS Augusto Righi-Cerignola
    • Invito: “Vieni anche tu!”
    • Nota pratica: “Scarpe comode. A guanti e sacchi pensiamo noi”.

    Ultimora

    Attualità

    Cerignola, al via il piano straordinario di disinfestazione e derattizzazione

    Prevenire invece di rincorrere l’emergenza. È questo l’obiettivo del nuovo piano di igiene urbana...
    Politica

    Consiglio comunale di Cerignola convocato in seduta d’urgenza venerdì 13 marzo

    Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì...
    Attualità

    I prodotti antimafia e di agricoltura sociale a “Fa’ la cosa giusta!” di Milano

    Agricoltura sociale, inclusione, antimafia. Sono i temi fondanti da cui nascono i prodotti realizzati...
    Attualità

    Cerignola, partecipazione e applausi per ‘Armonie del Cuore’

    Teatro pieno, applausi e richieste di bis: si è chiusa con un grande successo...
    Calcio

    Una autorete costringe alla resa il Cerignola sul campo dell’Atalanta Under 23

    Un tempo a testa, ma il Cerignola deve inchinarsi ad una autorete, uscendo a...
    Attualità

    Una reliquia autentica di San Francesco a Cerignola

    In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, diversi frati francescani verranno...

