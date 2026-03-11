Ambientiamo Cerignola: domenica 15 marzo torna la “domenica ecologica”

Domenica 15 marzo, dalle 09:00 alle 12:00, si terrà una nuova Domenica Ecologica promossa da Ambientiamo Cerignola: una mattina di pulizia urbana aperta a cittadini, famiglie e volontari che vogliono dare un segnale concreto di cura del territorio. Il punto di ritrovo è il parcheggio dell’IISS Augusto Righi, Cerignola. L’obiettivo è ripulire l’area da rifiuti abbandonati su strada e parcheggio, contribuendo a rendere più decoroso e sicuro un luogo frequentato ogni giorno da studenti e cittadini. L’evento è pensato in modo semplice e immediato: bastano scarpe comode e voglia di partecipare. Guanti e sacchi saranno messi a disposizione dall’organizzazione (o tramite supporti concordati) per permettere a tutti di unirsi senza complicazioni. “Non è un gesto simbolico: è un’azione pratica, visibile, replicabile. Più siamo, più pulizia facciamo e più forte è il messaggio che Cerignola può cambiare anche dal basso”, dichiara Fabio D’Imperio, Presidente di Ambientiamo Cerignola. Dettagli evento:

Domenica Ecologica-Puliamo insieme Cerignola

Data: 15 marzo

Orario: 09:00-12:00

Luogo: Parcheggio IISS Augusto Righi-Cerignola

Invito: “Vieni anche tu!”

Nota pratica: “Scarpe comode. A guanti e sacchi pensiamo noi”.