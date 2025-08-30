Anche a Potenza un pareggio per l’Audace Cerignola, finisce a reti inviolate al “Viviani”

Il doppio impegno inaugurale con le lucane in avvio di campionato frutta altrettanti pareggi per il Cerignola che, dopo la ‘x’ casalinga col Picerno, fa 0-0 al “Viviani” col Potenza. La partita ha offerto il meglio soprattutto nel primo tempo, con diverse occasioni da rete da ambo le parti: nella seconda metà, poco o nulla da segnalare, per un Audace che mantiene la porta inviolata. Bianchini e Vitale sono le due variazioni proposte da Maiuri nell’undici di partenza, rispetto al debutto col Picerno: in panchina Ruggiero e Moreso, solita coppia offensiva composta da Emmausso e Cuppone, entrambi ex. Dall’altra parte, De Giorgio conferma integralmente la squadra partita dall’inizio contro il Giugliano, affidandosi al 4-3-3 e tridente assortito con Petrungaro-Anatriello-D’Auria. Partenza del match subito assai vivace: Petrungaro alza col destro da pochi passi (4′), risponde Cuppone che, a tu per tu, con Alastra su verticalizzazione, viene ipnotizzato dal portiere (6′). Anatriello al 10′ compie un altro errore grossolano da pochi passi, i padroni di casa mettono tanta intensità e non permettono agli ofantini di uscire in transizione in maniera lineare, riaggredendo spesso con successo. A cavallo della mezzora, Petrungaro e D’Auria calciano largo, troppo tenero invece il tentativo di Erradi. Al 34′ doppia fiammata da parte dell’Audace: Vitale crossa per l’inzuccata a palombella di Cuppone, alta sulla traversa; l’ex Cavese pochi secondi più tardi si mette in proprio e il suo tiro a seguito di un paio di deviazioni termina in angolo. La prima frazione si chiude con due interventi anch’essi ravvicinati da parte di Greco, che dice no prima a D’Auria e poi a Siatounis. Arriva senza recupero l’intervallo, con un Potenza più intraprendente ma i gialloblù a rispondere non senza rendersi pericolosi.

Cadenze nettamente più basse in avvio di ripresa, al 53′ Anatriello va in rete, ma nulla di fatto perché l’attaccante ex Messina ha controllato la sfera con un braccio (decisione di campo confermata anche da revisione al FVS). É Maiuri ad inaugurare le mosse dalla panchina, con l’ingresso di Spaltro in luogo di D’Orazio. Selleri per Anatriello il cambio inaugurale di De Giorgio, con i suoi sempre impostati nel cercare di fare la partita e le ‘cicogne’ a coprire attentamente le zone di campo, pur con qualche difficoltà nel ribaltare il fronte. Sainz-Maza e il debutto di Dabizas negli ospiti, quando il cronometro corre verso l’ultimo quarto d’ora. Il valzer delle sostituzioni si ultima con Faggioli e Ingrosso per Cuppone e Russo, il subentrato Maisto per il lucani proprio al 90′ va a lambire il montante alla destra di Greco con un bel mancino. Spaltro gira a lato di testa su corner di Sainz-Maza: ultimo spunto del match, che si conclude a reti inviolate.

Nelle ore finali del mercato, si aspettano altri puntelli per il Cerignola (fatta ad esempio per l’esterno Todisco): lunedì il gong alla sessione estiva, mentre il prossimo appuntamento in campionato sarà domenica 7 settembre, quando l’Audace riceverà il Siracusa, impegnato domani sera contro il Monopoli.

POTENZA-AUDACE CERIGNOLA 0-0

Potenza (4-3-3): Alastra; Adjapong, Bachini, Camigliano, Burgio; Felippe (78′ Maisto), Siatounis (88′ De Marco), Erradi (77′ Castorani); Petrungaro, Anatriello (71′ Selleri), D’Auria (88′ Mazzeo). A disposizione: Cucchietti, Guiotto, Landi, Riggio, Balzano, Ragone, Novella, Bura, Gabriele. Allenatore: Pietro De Giorgio.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Cocorocchio, Martinelli, Visentin; Russo (89′ Ingrosso), Vitale, Bianchini, Cretella (76′ Sainz-Maza), D’Orazio (60′ Spaltro); Emmausso (76′ Dabizas), Cuppone (89′ Faggioli). A disposizione: Fares, Iliev, Sabbatani, Ballabile, Giuliodori, Moreso, Ruggiero, Parlato. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Ammoniti: Visentin, Bianchini (AC).

Angoli: 3-9. Fuorigioco: 1-0. Recuperi: 0′ pt, 5′ st.

Arbitro: Madonia (Palermo). Assistenti: Chichi (Palermo)-Maniello (Napoli). Quarto ufficiale: Liotta (Castellammare di Stabia). Operatore FVS: Monaco (Sala Consilina).