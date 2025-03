Anche Acquaviva sconfitta facilmente, la Flv Cerignola prosegue la serie di successi

La serie di vittorie della Flv Cerignola prosegue anche nella 21^ giornata del girone A di serie C: al pala “Tatarella”, battuta nettamente 3-0 la Volleyup&Eulogic Acquaviva (25-8; 25-12; 25-17 i parziali). Coach Dilucia ha schierato dall’inizio il solito 6+1, con: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Polignano invece si è affidato a: De Nicolò al palleggio e Sozio sulla diagonale; Porreca e Barbone di banda; Cipriano e Fino sottorete, con Trotti in difesa. Partenza lanciata delle padrone di casa, subito sul 9-4 con il muro di Novia: in assoluta scioltezza si passa sul 19-6, mentre sul 21-8 Mansi completa l’iscrizione al referto punti di tutte le giocatrici ofantine. Nello spezzone finale di un set dominato, Arcieri e Lupi rilevano rispettivamente Valecce e Novia, l’ace di Piarulli manda le squadre al primo cambio di campo.

Cerignola continua a condurre (4-2), baresi dal canto loro molto fallose e il divario aumenta (9-3): Piarulli bene al centro e la gestione è senza problemi, Martinelli usa la solita maestria in posto 4. Rivarola per Valecce, pilota automatico inserito per le ragazze di Dilucia, di nuovo con Lupi, Arcieri e anche Diciolla in campo: un servizio ospite out consegna il doppio vantaggio. Avvio più equilibrato nella terza frazione, Acquaviva aggancia la parità a quota 5 e mette la freccia con Sozio: Puro di seconda fa rimettere il naso avanti alle locali, che comunque concedono qualcosa. Martinelli è l’artefice di un minibreak (13-10), torna Rivarola in prima linea, Novia a muro cerca di ampliare uno scarto (16-12) via via ingrandito grazie a Piarulli (20-14). Dai nove metri, capitan Puro certifica una affermazione mai stata in discussione.

Dodicesima gioia consecutiva in campionato per la Flv, adesso a 51 punti in classifica: quasi un girone di imbattibilità a conclusione di un mese di marzo perfetto, con cinque vittorie in altrettante uscite e senza concedere set alle avversarie. Sabato prossimo sfida clou in casa della capolista Capurso, ultima compagine ad aver sconfitto Di Schiena e compagne.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 6, Novia 6, Martinelli 16, Valecce 2, Piarulli 12, Mansi 3, Arcieri, Lupi, Rivarola 4, Diciolla, Di Schiena (libero).