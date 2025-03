Anche il Comitato a tutela dei commercianti chiede di partecipare all’incontro col Prefetto

In seguito al clamoroso furto di auto avvenuto in pieno giorno e in pieno centro a Cerignola che ha elevato il livello di pericolosità e di allarme nei confronti di tutti i cittadini e dell’intero comparto del commercio già da tempo soggetto ad atti delinquenziali a danno dei propri esercizi, il COMITATO A TUTELA DEI COMMERCIANTI E PARTITE IVA di Cerignola chiede un incontro urgente con il Prefetto insieme con le forze politiche presenti in Consiglio comunale, per esternare le preoccupazioni dell’intero comparto del commercio, per richiedere interventi all’altezza della violenza subita, ed essere partecipe della discussione e delle decisioni operative di contrasto alla criminalità oggi dilagante che si prenderanno in quella sede.