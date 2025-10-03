Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàAnche la diocesi di Cerignola celebra la 111^ giornata mondiale del Migrante...

    Anche la diocesi di Cerignola celebra la 111^ giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato

    Domani 4 ottobre alle ore 17 presso il Centro Pastorale “Bakhita”, Località Tre Titoli

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    In occasione della 111ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, la comunità della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano si ritrova per vivere un momento di preghiera, incontro e festa, insieme ai migranti che abitano il nostro territorio. Un appuntamento per ricordare che ogni persona in cammino porta con sé una storia, una speranza e un futuro da costruire insieme. L’incontro, promosso dalla Fondazione Migrantes e dalla San Giuseppe, si svolgerà sabato 4 ottobre a partire dalle ore 17 presso il Centro Pastorale “Bakhita” a Cerignola in località Tre Titoli, luogo che da anni rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza e il dialogo. La serata inizierà con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da don Antonio Guardino, missionario comboniano di ritorno dallo Zambia, che condividerà la sua testimonianza di servizio agli ultimi. A seguire, si terrà un momento di festa e condivisione insieme ai fratelli migranti: musica, cibo, racconti e relazioni che intrecciano vite e culture, per testimoniare la bellezza della diversità vissuta come ricchezza. Questo evento territoriale si inserisce nel più ampio cammino della Chiesa universale, chiamata a riconoscere in ogni migrante e rifugiato il volto di Cristo e a promuovere una cultura dell’incontro.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    WORKUP: il nuovo report dei Centri impiego Bari, Bat e Foggia

    Trovare lavoro è un vero e proprio esercizio, esattamente come un allenamento in palestra....
    Attualità

    Parte a Cerignola il “Cineclub” di Spazio Aperto, nei locali del Cercat

    Parte la prima edizione del Cineclub di Spazio Aperto, l'iniziativa culturale pensata per promuovere...
    Politica

    Forcone-Cafiero, Bonito: «Profonda non conoscenza delle questioni giuridiche e istituzionali»

    Considerate le dichiarazioni del Consigliere comunale di opposizione Paolo Vitullo (“Bonito sta svendendo e...
    Calcio

    Il presidente Nicola Grieco presente all’assemblea di Lega Pro-Serie C

    Il Presidente dell’Audace Cerignola e Consigliere di Lega Pro-Serie C, Nicola Grieco, ha partecipato...
    Attualità

    Domani sera a Cerignola mobilitazione in piazza per Palestina e Global Sumud Flottilla

    Domani, 3 ottobre in Piazza Matteotti alle 19:30, studenti, universitari, lavoratori e disoccupati di...
    Attualità

    Martedì 7 ottobre a Cerignola il Giubileo della Sanità, delle persone ammalate e con disabilità

    In questo anno di grazia che tutta la Chiesa sta vivendo con il Giubileo...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    WORKUP: il nuovo report dei Centri impiego Bari, Bat e Foggia

    Trovare lavoro è un vero e proprio esercizio, esattamente come un allenamento in palestra....
    Attualità

    Parte a Cerignola il “Cineclub” di Spazio Aperto, nei locali del Cercat

    Parte la prima edizione del Cineclub di Spazio Aperto, l'iniziativa culturale pensata per promuovere...
    Politica

    Forcone-Cafiero, Bonito: «Profonda non conoscenza delle questioni giuridiche e istituzionali»

    Considerate le dichiarazioni del Consigliere comunale di opposizione Paolo Vitullo (“Bonito sta svendendo e...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)