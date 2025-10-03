Anche la diocesi di Cerignola celebra la 111^ giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato

In occasione della 111ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato , la comunità della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano si ritrova per vivere un momento di preghiera, incontro e festa , insieme ai migranti che abitano il nostro territorio. Un appuntamento per ricordare che ogni persona in cammino porta con sé una storia, una speranza e un futuro da costruire insieme. L’incontro, promosso dalla Fondazione Migrantes e dalla San Giuseppe , si svolgerà sabato 4 ottobre a partire dalle ore 17 presso il Centro Pastorale “Bakhita” a Cerignola in località Tre Titoli, luogo che da anni rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza e il dialogo. La serata inizierà con la celebrazione della Santa Messa, presieduta da don Antonio Guardino, missionario comboniano di ritorno dallo Zambia, che condividerà la sua testimonianza di servizio agli ultimi. A seguire, si terrà un momento di festa e condivisione insieme ai fratelli migranti: musica, cibo, racconti e relazioni che intrecciano vite e culture, per testimoniare la bellezza della diversità vissuta come ricchezza. Questo evento territoriale si inserisce nel più ampio cammino della Chiesa universale, chiamata a riconoscere in ogni migrante e rifugiato il volto di Cristo e a promuovere una cultura dell’incontro.