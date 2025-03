Anche la Turris è fuori, nella nuova classifica il Cerignola ha una lunghezza sull’Avellino

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, ha ufficializzato intorno all’ora di pranzo l’esclusione dal campionato di serie C della Turris, anch’essa estromessa dal torneo per la reiterazione dei mancati pagamenti di emolumenti e contributi ai propri tesserati. Il tutto avviene a poche ore dalla disputa del turno infrasettimanale del girone C, una decisione attesa ma che potrebbe condizionare lo svolgimento di alcune delle gare stesse in calendario. All’Audace Cerignola vengono così sottratti sei punti (le due vittorie sui corallini fra andata e ritorno), mentre alla più diretta inseguitrice Avellino quattro (pareggio all’andata, successo al ritorno). I gialloblù così ora vantano una sola lunghezza sugli irpini in vetta alla classifica (55 punti contro 54), oltre ad essere penalizzati anche sul fronte della differenza reti, criterio da considerare in caso di parità di punti a fine torneo, poiché i confronti diretti sono in parità. Ecco la nuova graduatoria completa: Audace Cerignola 55; Avellino 54; Monopoli 46; Benevento 44; Crotone 43; Potenza 41; Catania 40; Picerno 36; Giugliano 35; Trapani, Juventus Next Gen 32; Sorrento, Cavese, Team Altamura 31; Foggia 30; Latina 24; Casertana 19; Messina 12.