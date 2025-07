Anche l’Associazione Commercianti di Cerignola prende posizione sull’evento del Beach soccer

Anche l’Associazione Commercianti di Cerignola si vede costretta ad intervenire al coro di risposte sull’infelice comunicato a firma del coordinatore del “Comitato Commercianti e Partite IVA”, Vincenzo Specchio. Specchio ha deciso di infarcire le sue dichiarazioni di gigantesche fake news, minando la credibilità di un comitato che dovrebbe tutelare un tessuto fondamentale per la città, utilizzato invece come futuro bacino elettorale e soprattutto come triste strumento politico. Tutelare il commercio di questa città dev’essere una cosa seria, una strada da perseguire mettendo da parte la politica, come ha fatto, sin dalla sua nascita, la nostra associazione.

Un’associazione nata grazie alla voglia di incidere sullo sviluppo economico del nostro territorio, senza alcun bisogno di un libro bianco, di suggerimenti, di decisioni, di burattinai di turno. Un’associazione che non ha paura di aprire un confronto aspro, duro se necessario, su questioni che possono distruggere un mondo già fragile. Lo abbiamo fatto con la pista ciclabile lungo il corso cittadino, lo dicono i fatti, lo dicono le nostre parole nette anche in un consiglio comunale monotematico, dove abbiamo portato proposte, soluzioni, non polemiche o facili, scontati interventi per strappare applausi. Un confronto aperto quando, invece, al centro c’è un’idea di sviluppo di Cerignola, pur con le dovute delucidazioni, senza interessarci di chi sieda ad amministrare.

Ultima, doverosa risposta: anche in questo caso, purtroppo per Specchio, a parlare sono i fatti: non un euro incassato dalla nostra associazione per l’evento del Beach Soccer, soltanto la volontà di fare rete tra imprenditori, commercianti per far conoscere la nostra città, in modo gratuito e disinteressato. A testimoniarlo la pec indirizzata al settore Attività Produttive, datata 17 giugno, ricca di spunti, idee, voglia di contribuire all’organizzazione dell’evento, nell’ottica soprattutto di allargare l’evento a tutto il corso cittadino. Questo significa avere una visione di città. A Specchio consigliamo di risolvere questa sua crisi di identità: vuole tutelare davvero i commercianti o fare politica? Attendiamo una risposta, questa sì seria e trasparente.