Anche per il prossimo Natale, la cooperativa sociale Altereco di Cerignola propone i prodotti provenienti dai beni confiscati alle mafie Terra Aut e Michele Cianci, su cui attraverso progetti di agricoltura sociale e riparativa, offre opportunità di reinserimento lavorativo e sociale per persone in condizione di fragilità. Con il nostro pacco proviamo a raccontare le nostre attività e le nostre storie. Nel pacco ci sono tanti prodotti buonissimi ed etici come i sott’oli, le confetture, pasta, patè, vino, taralli.
Anche per questo Natale, torna il pacco ‘Sapori di Giustizia’ della coop Altereco di Cerignola
All'interno i prodotti gastronomici provenienti dai beni confiscati alle mafie Terra Aut e Michele Cianci
