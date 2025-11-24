Anche per questo Natale, torna il pacco ‘Sapori di Giustizia’ della coop Altereco di Cerignola

Anche per il prossimo Natale, la cooperativa sociale Altereco di Cerignola propone i prodotti provenienti dai beni confiscati alle mafie Terra Aut e Michele Cianci, su cui attraverso progetti di agricoltura sociale e riparativa, offre opportunità di reinserimento lavorativo e sociale per persone in condizione di fragilità. Con il nostro pacco proviamo a raccontare le nostre attività e le nostre storie. Nel pacco ci sono tanti prodotti buonissimi ed etici come i sott’oli, le confetture, pasta, patè, vino, taralli.