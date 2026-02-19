Contattaci al 3286684015
    Ancora disagi alla scuola media “Don Bosco” di Cerignola

    Termosifoni spenti e luci assenti nelle classi: nonostante la protesta degli alunni, evidenti le difficoltà per una normale didattica

    Ne avevamo parlato alcune settimane fa, ma evidentemente i problemi persistono alla scuola media “Don Bosco” di Cerignola: una nuova segnalazione da parte di un genitore, giunta in redazione, spiega cosa non va nel plesso. «Alcune classi si ritrovano da più di un mese senza luce, il Comune è stato avvertito sin dall’inizio, ma senza esito. Purtroppo i ragazzi non possono perdere dei giorni di scuola, specialmente nei giorni di maltempo la luce del sole scarseggia e immaginate fino alle due del pomeriggio in che condizioni i ragazzi debbano fare lezione. Siamo stanchi della situazione di totale abbandono da parte del Comune verso questa scuola, forse perché di periferia? Se il loro scopo è quello di chiuderla, ci stanno riuscendo poiché non è giusto che durante l’arco dell’anno scolastico ce n’è sempre una e con la loro totale indifferenza. Una scuola che può dare tanto sta mettendo a dura prova insegnanti, genitori e ad avere la peggio sono i ragazzi. Vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto e per l’aiuto che ci date».

    Le difficoltà per una normale didattica sono evidenti e, nella giornata di oggi, ci fanno sapere che i termosifoni sono spenti, oltre alla mancata sostituzione delle lampadine nelle classi. «Uno scempio totale siamo proprio alla deriva – continua il genitore di uno degli alunni -, non è normale avere i ragazzi al freddo e al buio, con genitori che lavorano costretti a lasciare il lavoro per passare a prenderli». Nonostante una protesta dei frequentanti il plesso, la situazione non è cambiata: ci auguriamo che l’Amministrazione provveda quanto prima per eliminare i disagi e permettere un ambiente idoneo di lavoro e studio per tutta la comunità scolastica lì presente.

