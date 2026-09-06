Ancora festa per il Cerignola allo “Zaccheria”, il Foggia si arrende 0-2

Quinta vittoria consecutiva del Cerignola a Foggia, nel derby di Capitanata: l’Audace passa 0-2 con le due reti segnate nel primo quarto di match e con una gestione impeccabile, soffrendo il giusto e sfiorando anche la terza marcatura nel finale. Catalano mescola le carte: sostituisce l’infortunato Sena con il debutto dal 1′ di Romano, inserisce Moreso in mediana e Vinciguerra con Perlingieri alle spalle di Gambale in avanti. Auteri nel suo 4-2-3-1 conferma Luciani quale riferimento offensivo, sostenuto dal trio Petito-Panico-Tourè. Bastano appena due giri di lancette agli ofantini per sbloccare: su un rimpallo, la sfera capita sui piedi di Perlingieri che assiste Boccadamo, conclusione precisa e primo centro con la maglia dell’Audace. Colpito a freddo, il Foggia cerca una immediata reazione, ma bisogna aspettare il 14′ per il primo intervento di Viola, concedendo l’angolo sul tentativo di Tourè. Le ‘cicogne’ sono sornione e assolutamente efficaci: Cretella dalla distanza impegna Saro, che si rifugia in corner. Dal tiro dalla bandierina, Cretella corto per Vinciguerra che crossa, Perlingieri vince il duello con Smeraldi e di testa mette alle spalle del portiere (21′). Gli ospiti lasciano l’iniziativa agli avversari, che però non riescono a rendersi particolarmente incisivi: la difesa regge egregiamente e l’atteggiamento è indubbiamente quello grintoso e determinato nel non concedere spazi alle iniziative rossonere. Dopo due minuti di recupero, si va negli spogliatoi con i cerignolani sul doppio vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi, Auteri immette Ravasio e Coulibaly rispettivamente per Gallo e Tourè: Catalano risponde con l’esordio di Sellaf al posto di Perlingieri. L’ex Todisco vede deviare una sua inzuccata in angolo, poi al 57′ proprio Ravasio centra la traversa con una capocciata sul traversone partito dal piede di Petito. Break dei gialloblù con Vitale, il cui tiro viene respinto da Saro in corner. Poco oltre l’ora di gioco, ai rossoneri capita una nuova grande chance: Haoudi per Luciani, su cui è importante la risposta di Viola, che si ripete anche sul tap in della stessa punta ex Messina. Ancora pochi istanti ed è invece Gasbarro ad immolarsi quasi sulla linea di porta su Haoudi, a seguire ci sono gli ingressi di Kurti e Miranda per Romano e Vitale nell’Audace, spazio anche a D’Orazio per Cretella. Col passare dei minuti, la spinta dei ‘satanelli’ si affievolisce, il cronometro si avvicina sempre più in una parte finale nella quale Viola risponde ancora presente su Coulibaly, mentre al 91′ D’Orazio su punizione pareggia il conto dei legni con la trasversale a negare la gioia del tris al fantasista. Al triplice fischio si consuma l’ennesima gioia dell’Audace sul prato dello “Zaccheria”, nonostante la spinta di oltre diecimila spettatori sugli spalti.

Il Cerignola sale così a 6 punti in classifica, ottenendo la seconda vittoria in campionato: prestazione solida e di bel temperamento nonostante un ambiente caldo in tutti i sensi, confermando le buone impressioni suscitate nei primi impegni ufficiali, compresa la sconfitta di Cava. Nel prossimo turno, Gambale e soci riceveranno venerdì sera sul campo amico il Giugliano, ieri sconfitto in casa dal Sorrento.

FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA 0-2

Foggia (4-2-3-1): Saro; Todisco, Berra, Parisy, Smeraldi (79′ Bigonzoni); Gallo (46′ Coulibaly), Haoudi (79′ Merdji); Petito, Panico (59′ Zuccon), Touré (46′ Ravasio); Luciani. A disposizione: Marfella, Testa, Seck, Di Pasquale, Maestrelli, Demeter, Azarovs, Ngana, Chiara. Allenatore: Gaetano Auteri

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Romano (67′ Kurti); Boccadamo, Cretella (78′ D’Orazio), Moreso, Vitale (67′ Miranda); Perlingieri (46′ Sellaf), Vinciguerra; Gambale (83′ Padula). A disposizione: Vailati, Guaragna, Iorio, Nanula, Casarosa, Cilenti, Meli, Pinotti, Seminari. Allenatore: Raimondo Catalano.

Reti: 2′ Boccadamo, 21′ Perlingieri.

Ammoniti: Petito (F); Perlingieri (AC), Romano (AC).

Angoli: 7-2. Recuperi: 2′ pt, 7′ st.

Arbitro: Mastrodomenico (Matera). Assistenti: Ambrosino (Nichelino)-Lombardi (Chieti). Quarto ufficiale: Vogliacco (Bari). Operatore FVS: Cantatore (Molfetta).

(fotogallery a cura di Ivano Marano)