«Un nuovo furto ai danni di un’armeria, avvenuto nella notte del 19, desta forte allarme nella comunità. Colpire un obiettivo così sensibile, per la prima volta nella nostra città, è un fatto gravissimo. Ancora più preoccupante è il rischio che le armi sottratte finiscano nelle mani della criminalità. Chiediamo al Sindaco di Cerignola di invocare l’ausilio dell’esercito per dar manforte alle nostre Forze di Polizia operanti, in affanno per la mancanza di operatori considerando il nostro vastissimo territorio, e le infinite problematiche. Sperando in un celere riscontro da parte degli operatori preposti, invitiamo l’amministrazione comunale a non escludere la programmazione di turni H24 per gli agenti di Polizia Locale considerato l’attuale fenomeno di criminalità. Al mio amico e collega Antonio Dimartino va tutta la nostra solidarietà politica, umana e morale». Così il Segretario cittadino della Lega Federale, Antonio Bonavita, in una nota stampa giunta in redazione.