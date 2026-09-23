Ancora momenti di tensione al Pronto soccorso: uomo aggredisce il personale sanitario

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri, martedì 22 settembre, presso il Pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove un uomo di mezza età, in evidente stato di alterazione, avrebbe minacciato un’infermiera e successivamente aggredito alcuni operatori sanitari. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si sarebbe verificato alle 16.30 circa ed è proseguito fino alle 18. L’uomo avrebbe preteso di accedere agli ambienti riservati del Pronto soccorso chiedendo l’intervento di un cardiologo che, a suo dire, avrebbe dovuto visitare la suocera e che era stato presente in ospedale durante la mattinata. Dopo essere riuscito a farsi aprire una porta, l’uomo avrebbe raggiunto il personale medico mentre era impegnato nell’assistenza a un altro paziente, dando vita a momenti di concitazione e arrivando, secondo le testimonianze raccolte, all’aggressione degli operatori presenti. La situazione avrebbe determinato pesanti ripercussioni sull’attività del Pronto soccorso, rimasta fortemente rallentata per circa un’ora, fino all’arrivo di una volante della Polizia. Sul posto anche il responsabile del reparto, che avrebbe richiesto un intervento deciso nei confronti dell’uomo. Restano ora da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e gli eventuali provvedimenti adottati dalle forze dell’ordine.