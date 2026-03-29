Ancora uno stop per la Pallavolo Cerignola, adesso è crisi vera

Serata amara al PalaDileo per la Pallavolo Cerignola, che cade per 3-0 contro Assitec Volleyball Sant’Elia al termine di una gara in cui le ospiti hanno mostrato maggiore continuità nei momenti chiave. Coach Annagrazia Matera schiera inizialmente Alessia Pomili in diagonale con la regista Romina Courroux, al centro Noemi Papagno e Angelica Cianciotta, in banda Serena Moneta e Sonia Caruso, con Francesca Galuppi a guidare la seconda linea. Dall’altra parte della rete Sant’Elia si presenta con Ndoye, Trevisiol, Garofalo, D’Arco, il capitano Liberati, Santamaita e con Maiezza nel ruolo di libero. Il primo set vede le ospiti partire con grande aggressività, imponendo subito il proprio ritmo. Il parziale iniziale costringe coach Matera a correre ai ripari, inserendo Federica Demusso al posto di Sonia Caruso. Spinte anche dal calore del pubblico del PalaDileo, le fucsia provano a ridurre il gap ma Sant’Elia mantiene il controllo del gioco e chiude il set sul 25-20.

Nel secondo parziale la gara prosegue sulla stessa scia: le gialloblù comandano il ritmo fin dal servizio e riescono a costruire un vantaggio consistente, sfruttando la propria efficacia in attacco. Le fucsia faticano a trovare continuità e il set si conclude 25-15 per le ospiti. Il terzo set è il più combattuto della serata. La Pallavolo Cerignola prova a rientrare in partita, trascinata dal sostegno del pubblico e da alcune buone soluzioni offensive. Tuttavia gli attacchi di Miriam D’Arco e Odette Ndoye risultano decisivi nel finale e permettono a Sant’Elia di chiudere il parziale sul 25-21, portando a casa l’intera posta in palio.

Dal tabellino emerge la prestazione offensiva di Alessia Pomili, miglior realizzatrice delle fucsia con 19 punti, mentre tra le ospiti spiccano i 16 punti di D’Arco e i 12 di Ndoye, protagoniste nel successo della formazione laziale. Per la Pallavolo Cerignola è ora tempo di ricaricare le energie durante la pausa pasquale. Il prossimo appuntamento vedrà le fucsia impegnate in trasferta sul campo della Pieralisi Jesi, in un altro importante scontro diretto nella corsa salvezza.