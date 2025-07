Annagrazia Matera confermata alla guida della Pallavolo Cerignola

Dopo la splendida promozione in Serie B1, la Pallavolo Cerignola SSD arl annuncia con orgoglio la conferma di Annagrazia Matera come allenatrice della prima squadra per la stagione sportiva 2025/2026. Protagonista assoluta della cavalcata trionfale dello scorso anno, Matera ha conquistato la fiducia della società e del gruppo grazie alla sua visione tecnica, alla determinazione e alla capacità di creare un’identità forte e condivisa all’interno del mondo fucsia. “La conferma di Annagrazia è stata una scelta naturale e convinta –dichiara il Vicepresidente Pierluigi Lapollo –, ha saputo portare a compimento un progetto tecnico vincente, dimostrando di essere una guida lucida, ambiziosa e capace di valorizzare ogni componente del gruppo. La Serie B1 sarà una sfida stimolante e siamo certi che, con lei in panchina, potremo affrontarla nel modo migliore”.

Grande la soddisfazione anche per coach Matera, che commenta così la sua riconferma: “Sono carica, determinata e davvero felice di essere stata riconfermata in una squadra che ha fame, ambizione e un’identità forte – afferma Annagrazia Matera –. È un vero onore per me far parte di questa società, così solida, innovativa e proiettata verso il futuro. Orgogliosa di vestire ancora questi colori e pronta a dare il massimo per raggiungere insieme traguardi sempre più importanti”. La società sta già lavorando alla composizione del nuovo roster e allo staff che affiancherà coach Matera in questa nuova, entusiasmante avventura al PalaDileo.