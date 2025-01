Antonello Costa torna al Roma Teatro di Cerignola con “Il principe del varietà”

Torna per il secondo anno consecutivo al Roma Teatro di Cerignola il comico, attore e cabarettista Antonello Costa. L’appuntamento è domenica 2 febbraio alle 19.30 con lo spettacolo “Il principe del varietà”, con cui Costa omaggia le icone della comicità, da Petrolini a Sordi, da Nino Manfredi ad Aldo Fabrizi, fonte di ispirazione anche per la sua carriera iniziata trentasette anni fa. Lo show è un tuffo nel mondo del varietà, un genere di intrattenimento che ha caratterizzato la scena teatrale e televisiva italiana nel corso degli anni, combinando elementi di cabaret, musica e satira sociale. “Il principe del varietà” si presenta come una fusione di numeri comici, parodie e sketch, dove l’attore si esibisce in una serie di situazioni divertenti che coinvolgono il pubblico e lo trasportano in un mondo di allegria.

“Siamo entusiasti di ospitare nuovamente Antonello Costa – dichiara Simona Sala, Direttrice del Roma Teatro di Cerignola – che torna a grande richiesta dopo il successo straordinario dello scorso anno. Non è facile trovare spettacoli di varietà di così alta qualità, in grado di mescolare diversi generi e forme di intrattenimento con tanta maestria. Siamo certi che anche quest’anno il pubblico vivrà un’esperienza unica, ricca di energia e risate”. Ad accompagnarlo sul palco, come in un varietà d’altri tempi, ci saranno la sua storica spalla Gianpiero Perone, un corpo di ballo e una soubrette, interpretata dalla sorella Annalisa Costa. Un mix di talento che rende la performance un omaggio ai grandi show del passato ma con uno sguardo contemporaneo che riflette anche su come il mondo dello spettacolo e la sua evoluzione influenzino cultura e società.

Per tutte le informazioni chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e la mattina del giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30. I biglietti sono acquistabili anche su Ticketone e sul sito www.romateatrocinema.it