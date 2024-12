Antonino accende “Natale a Torre Alemanna”. Venerdì arriva Frankie hi-nrg mc con il suo hip hop

Ė stato il concerto “Hallelujah” di Antonino ad aprire la nuova edizione di “Natale alla Torre”, che come da tradizione ormai adorna il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) di luci e colori per regalare eventi unici che hanno l’obiettivo di accogliere i suoi visitatori con laboratori, magia, mercatini e musica. Diversi appuntamenti, tra il 7 dicembre e il 6 gennaio 2025, dedicati a piccoli e grandi che vogliono visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. Dopo l’accensione dell’albero di Natale e l’apertura del mercatino che anima la strada di Borgo Libertà per tutto il periodo delle feste, è andata in scena “Note in Torre”, performance strumentale a cura dell’istituto comprensivo “Puglisi-Pavoncelli” di Cerignola. Poi, il cortile di Torre Alemanna ha ospitato il concerto di Antonino, con canzoni amate da tutte le generazioni in una veste inedita, attraverso i grandi classici del Natale, con l’incredibile ed unica voce del cantautore foggiano.

Gli eventi con ingresso gratuito, proseguono nel prossimo fine settimana. Venerdì 13 dicembre, alle ore 21.30, salirà sul palco Frankie hi-nrg mc, un artista che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica, che a Torre Alemanna si propone in veste di DJ, offrendo una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica nel suo set di due ore, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi. Prima del celebre rapper, dalle ore 16 alle 18 la serata sarà animata dal momento “Orchestra in Torre” dell’istituto comprensivo “Puglisi-Pavoncelli” di Cerignola. Nell’occasione, sarà presentata l’ensemble strumentale della scuola secondaria di primo grado “G. Pavoncelli” di Cerignola diretto dalla professoressa Cecilia Della Vista, curato dai docenti di strumento musicale professor Vincenzo Diaferio docente di violino, professor Pio Rispoli docente di percussioni, professoressa Luisa Scolletta docente di violino, professor Michele Tempesta docente di clarinetto. Dirigente Scolastico Paolo Saggese.

Domenica 15 dicembre, invece, alle ore 18.30 sarà la volta di “Bellezza cingimi l’anima e il cuore”, un laboratorio artigianale destinato ai bambini e alle bambine che si pone l’obiettivo attraverso la creatività poetico-artistica di Sirius e Maria Giovanna di condurre lo spettatore all’incontro con la bellezza. La poesia mediata tramite musiche, proiezioni, canto e ballo, diventa viva e si traduce in emozione, portando i piccoli partecipanti a comprendere che la bellezza si trova intorno a noi (nella natura), nell’altro, in noi stessi e nei momenti vissuti. “Natale alla Torre”, dunque, è l’iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, insieme alla cooperativa sociale Altereco, con il contributo del Comune di Cerignola. Evento finanziato dall’avviso pubblico Natale Cerignolano 2024. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II e oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo.

