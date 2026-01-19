Antonio Di Nardo è il nuovo comandante della Polizia Locale di Cerignola

Il Comune di Cerignola dà il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Locale Antonio Di Nardo che ha ufficialmente assunto l’incarico a partire dall’8 gennaio 2026. Di Nardo ha indossato la divisa della Polizia Locale presso i Comuni di Fiuggi, Milano, Gallarate, Caserta, Roccagorga, Teano, Carinola, Mondragone, Minturno e Isernia. Possiede una laurea magistrale in Giurisprudenza, una laurea in Economia e Commercio, master universitari sia in Criminologia che in Manager della Pubblica Amministrazione. L’arrivo del nuovo Comandante rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento delle politiche di sicurezza urbana, legalità e controllo del territorio in un’ottica di collaborazione costante con le altre forze dell’ordine e di vicinanza ai cittadini.

“L’insediamento del nuovo Comandante della Polizia Locale segna l’inizio di una fase significativa per la nostra città. A lui va il nostro augurio di buon lavoro con la certezza che saprà svolgere il suo ruolo con competenza, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo a rendere Cerignola una città sempre più sicura e ordinata”, ha dichiarato il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito. “La Polizia Locale è un presidio fondamentale per la sicurezza urbana e la vivibilità della città. Con il nuovo Comandante intendiamo rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione e il dialogo con i cittadini”, ha affermato l’assessora alla Sicurezza e Polizia Locale Teresa Cicolella. L’amministrazione comunale, infine, esprime il proprio sentito ringraziamento al dott. Michele Dalessandro per il lavoro svolto nel corso del suo incarico. Il Comandante ha operato con professionalità, senso delle istituzioni e spirito di servizio, affrontando con equilibrio e competenza le complesse sfide legate alla sicurezza urbana, alla legalità e al rispetto delle regole di convivenza civile. L’amministrazione comunale rivolge al dott. Dalessandro un sincero augurio per il prosieguo del proprio percorso professionale e personale.