Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaAntonio Di Nardo è il nuovo comandante della Polizia Locale di Cerignola

    Antonio Di Nardo è il nuovo comandante della Polizia Locale di Cerignola

    Cicolella: “Con il nuovo Comandante intendiamo rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione e il dialogo con i cittadini”

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il Comune di Cerignola dà il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Locale Antonio Di Nardo che ha ufficialmente assunto l’incarico a partire dall’8 gennaio 2026. Di Nardo ha indossato la divisa della Polizia Locale presso i Comuni di Fiuggi, Milano, Gallarate, Caserta, Roccagorga, Teano, Carinola, Mondragone, Minturno e Isernia. Possiede una laurea magistrale in Giurisprudenza, una laurea in Economia e Commercio, master universitari sia in Criminologia che in Manager della Pubblica Amministrazione. L’arrivo del nuovo Comandante rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento delle politiche di sicurezza urbana, legalità e controllo del territorio in un’ottica di collaborazione costante con le altre forze dell’ordine e di vicinanza ai cittadini.

    “L’insediamento del nuovo Comandante della Polizia Locale segna l’inizio di una fase significativa per la nostra città. A lui va il nostro augurio di buon lavoro con la certezza che saprà svolgere il suo ruolo con competenza, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo a rendere Cerignola una città sempre più sicura e ordinata”, ha dichiarato il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito. “La Polizia Locale è un presidio fondamentale per la sicurezza urbana e la vivibilità della città. Con il nuovo Comandante intendiamo rafforzare il controllo del territorio, la prevenzione e il dialogo con i cittadini”, ha affermato l’assessora alla Sicurezza e Polizia Locale Teresa Cicolella. L’amministrazione comunale, infine, esprime il proprio sentito ringraziamento al dott. Michele Dalessandro per il lavoro svolto nel corso del suo incarico. Il Comandante ha operato con professionalità, senso delle istituzioni e spirito di servizio, affrontando con equilibrio e competenza le complesse sfide legate alla sicurezza urbana, alla legalità e al rispetto delle regole di convivenza civile. L’amministrazione comunale rivolge al dott. Dalessandro un sincero augurio per il prosieguo del proprio percorso professionale e personale.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cronaca

    Estorsione, arrestati dalla GdF di Cerignola due coniugi a Stornarella

    La Guardia di Finanza di Cerignola, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica...
    Calcio

    Gambale dal dischetto e un prodigioso Iliev per la vittoria del Cerignola a Siracusa

    Seconda vittoria consecutiva per il Cerignola, che sbanca il "De Simone" di Siracusa, costringendo...
    Sport

    Pallavolo Cerignola sconfitta pesantemente da Magione nell’ultima d’andata

    Serata amara al PalaDileo per la Pallavolo Cerignola, che esce sconfitta per 3-0 dal...
    Sport

    Gran colpo della Flv Cerignola, tre punti pieni contro la capolista Nardò (3-1)

    Nell'ultima giornata del girone d'andata del girone I di serie B2, torna al successo...
    Evidenza

    É nata la giunta Decaro per la regione Puglia: quattro donne e sei uomini

    Dieci assessori, otto eletti e due esterni. Quattro saranno le donne, sei gli uomini....
    Calcio

    Per il Cerignola a Siracusa una sfida da prova di maturità

    Trasferta siciliana per il Cerignola, nella 22^ giornata del girone C di serie C:...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cronaca

    Estorsione, arrestati dalla GdF di Cerignola due coniugi a Stornarella

    La Guardia di Finanza di Cerignola, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica...
    Calcio

    Gambale dal dischetto e un prodigioso Iliev per la vittoria del Cerignola a Siracusa

    Seconda vittoria consecutiva per il Cerignola, che sbanca il "De Simone" di Siracusa, costringendo...
    Sport

    Pallavolo Cerignola sconfitta pesantemente da Magione nell’ultima d’andata

    Serata amara al PalaDileo per la Pallavolo Cerignola, che esce sconfitta per 3-0 dal...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)