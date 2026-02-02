Contattaci al 3286684015
    Aperte le iscrizioni al Premio Zingarelli 2026: dai voce alle tue parole

    C'è tempo fino al 30 aprile, il tema di questa edizione si ispira alla figura di San Francesco

    Cultura

    Redazione
    È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla XVIII edizione del Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli”, promosso dall’Associazione Artistico-Culturale MOTUS APS. Le candidature potranno essere presentate dal 15 gennaio al 30 aprile 2026, secondo le modalità pubblicate sul sito ufficiale www.ilpremiozingarelli.it/bando. Il tema di quest’anno, “S. Francesco, il linguaggio dell’anima”, si ispira alla figura di San Francesco d’Assisi, maestro di parole che parlano al cuore, capace di trasformare semplicità e rispetto in un linguaggio universalmente compreso. Il tema è un invito a riflettere sul valore comunicativo della parola nella sua dimensione più profonda, ma non vincola l’argomento delle opere presentate, che possono concorrere liberamente in tutte le sezioni.

    Sezioni del Concorso

    Il Premio si articola nelle seguenti categorie:

    SCUOLE
    Poesia singola per le scuole primarie, medie e superiori
    Gli studenti possono partecipare con poesie singole o in collettiva di classe, accompagnate dagli attestati richiesti dal regolamento.
    Racconto breve per le scuole primarie, medie e superiori
    Racconti originali di fantasia ispirati alla lettura di opere già esistenti, frutto dell’immaginazione degli studenti.

    TUTTI
    Narrativa Edita
    Narrativa pubblicata in volume con ISBN tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2025. Tutti i generi sono ammessi: dal romanzo storico alla satira, dal fantasy alla fantapolitica.
    Singola Poesia Inedita (tema libero)
    Poesie inedite in lingua italiana, senza limiti di lunghezza, inviate in formato digitale.

    Premio Fuori Concorso
    Un riconoscimento speciale a un autore di narrativa edita che nell’anno abbia riscosso grande consenso editoriale e pubblico, individuato dalla giuria o dalla segreteria organizzativa.

    Illustrazione Grafica
    Artisti e creativi sono invitati a proporre una grafica originale in formato .svg che potrà essere scelta come identità visiva ufficiale dell’edizione 2026. L’opera selezionata sarà utilizzata per la comunicazione dell’intero evento, online e offline, per tutto l’anno associativo.

    Premio Speciale “Non Omnia Possumus Omnes”
    Un riconoscimento riservato a personalità che si siano distinte nell’anno per contributi di spicco nel mondo della cultura, dell’educazione, della scienza o dell’impegno sociale, oppure per un significativo impegno nel promuovere giustizia, legalità e rispetto dei diritti. Segnalazioni di se stessi o di terzi possono essere inviate con curriculum dettagliato secondo le modalità di bando.

    Modalità di partecipazione

    Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 30 aprile 2026 tramite i moduli disponibili sul sito del Premio. Ogni sezione prevede specifiche modalità di invio delle opere, inclusi formati digitali, quote di partecipazione e documentazione richiesta. La partecipazione alla sezione Illustrazione Grafica è gratuita; per le altre sezioni è prevista una quota minima che contribuisce alle attività culturali dell’associazione.

    Obiettivi del Premio

    Il Premio Zingarelli è da oltre un decennio un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, con l’obiettivo di promuovere la lettura, la scrittura e l’arte, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti e incentivando la creatività in tutte le sue forme. Le opere premiate, oltre a ricevere riconoscimenti artistici, potranno ottenere spazi di visibilità attraverso pubblicazioni dedicate e promozione sul sito ufficiale.

    Premiazione e Vantaggi per i Vincitori

    La cerimonia di premiazione si terrà in un prestigioso teatro o location dedicata alla cultura, con la partecipazione di istituzioni, stampa e personalità della cultura e dello spettacolo. I vincitori di ogni sezione riceveranno una opera artistica locale (spiga d’argento su supporto in legno), simbolo del Premio, e potranno entrare di diritto nella Giuria Letteraria per l’edizione 2027. Le poesie inedite ritenute meritevoli potranno essere pubblicate in una raccolta dedicata distribuita in librerie fisiche e online.

    Perché Partecipare

    Il Premio rappresenta un’opportunità unica per autori, poeti, studenti e artisti di confrontarsi con una giuria qualificata e di far emergere la propria voce nel panorama letterario italiano. Con il tema “S. Francesco, il linguaggio dell’anima”, l’edizione 2026 invita a riflettere sull’importanza della parola che parla al cuore, sulla comunicazione autentica e sulla forza delle storie che uniscono.

