Aperto il bando per diventare Volontario in ferma iniziale dell’Esercito

È aperto fino al prossimo 11 novembre il concorso pubblico per l’ammissione di 2.300 Volontari in ferma iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano – 1° Blocco – 2027 rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, nati dall’11 novembre 2002 all’11 novembre 2008, estremi compresi ( https://concorsi.difesa.it/ ei/VFI/20271BL/Pagine/home. aspx ). Durante il concorso i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso delle prove di efficienza fisica, successivamente degli accertamenti psico-fisici attraverso delle visite mediche e degli esami specialistici e infine un esame attitudinale per valutare l’idoneità al servizio. Per gli spostamenti i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata ( https://www.esercito.difesa. it/assets/allegati/126137/ convenzione_fs_2026.pdf ). L’inizio del periodo di addestramento presso i Reggimenti Addestramento Volontari dovrebbe essere previsto indicativamente a partire dal mese di maggio 2027.

Diventando un VFI dell’Esercito si potranno avere ottime opportunità di stabilizzazione e di progressione di carriera, un’indipendenza economica immediata e sarà il primo passo per costruire un futuro solido attraverso l’acquisizione di notevoli competenze specialistiche. Il Volontario in ferma iniziale è una figura professionale che al momento di ingresso nella vita militare presso i Reggimenti Addestrativi Volontari sottoscrive una ferma di tre anni e può accedere a una eventuale rafferma annuale. Inoltre, dopo il dodicesimo mese di servizio, il VFI può accedere ai concorsi per entrare nelle Forze di Polizia avvalendosi della riserva di posti e dal 24° mese di servizio, ai concorsi per la Ferma prefissata Triennale nelle Forze Armate, con successivo transito per i vincitori verosimilmente al termine del terzo anno di servizio.