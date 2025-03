Approvvigionamento idrico a Borgo Tressanti, situazione ancora lungi dall’essere risolta

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa a firma di Vincenzo Specchio, segretario cittadino della Lega, sul tema dell’approvvigionamento idrico a Borgo Tressanti, situazione che sta penalizzando e non poco gli abitanti della frazione cerignolana.

Su mia diretta segnalazione al consigliere regionale della Lega Joseph Splendido circa le difficoltà di approvvigionamento di acqua ai cittadini di Borgo Tressanti, il consigliere Joseph Splendido, ha prontamente fatto una precisa interrogazione alla Regione Puglia per conoscere i motivi di tale disservizio. La Regione ha con altrettanta rapidità risposto, rilevando che il Comune di Cerignola sotto il governo dell’attuale Sindaco Bonito ha ricevuto dalla Regione fondi pari a decine e decine di migliaia di euro per assicurare il servizio idrico alla Borgata, che praticamente coprivano quasi tutto il costo totale dell’intera fornitura, e che lo stesso Comune avrebbe dovuto bandire una gara pubblica per individuare il soggetto che avrebbe dovuto assicurare il servizio di erogazione dell’acqua. Il Comune dunque ha ricevuto i fondi destinati ma il disservizio rimane tra le proteste dei cittadini del Borgo Tressanti, e in più il servizio provvisoriamente e malamente svolto è stato appaltato ad una ditta scelta dal Comune e mai legittimata dalla gara pubblica come formalmente richiesto dalla Regione. La quale ora chiede giustamente la rendicontazione delle somme ricevute dal Comune: cioè, la Regione vuol sapere come sono state spese le somme già inviate al Comune dato che il servizio non è ancora funzionante a dovere. Se a tutto questo disservizio aggiungiamo che il Comune ha dimenticato di chiedere i fondi per il 2025, il quadro del disastro amministrativo è completo! Attendiamo sfiduciati la risposta del Sindaco che è stato capace di approvvigionarsi di soldi regionali senza approvvigionare di acqua Borgo Tressanti.