Area grandi eventi, pubblicato il bando per la presentazione dei progetti

Sul sito istituzionale del Comune di Cerignola è stato pubblicato il bando per la presentazione di proposte progettuali, tramite project financing, per la gestione in concessione dell’area denominata “Grandi Eventi”. La zona, secondo l’indicazione prospettata dall’amministrazione comunale, sarà destinata a una pluralità di interventi tra cui la collocazione (con relativo spostamento dall’attuale allocazione) del mercato settimanale del mercoledì e di altri servizi accessori come fiere, concerti, mostre, attività commerciali e di somministrazione, intrattenimento per i più giovani.

Con la pubblicazione dell’Avviso il Comune di Cerignola intende espletare, dunque, un’indagine finalizzata ad attrarre proposte da soggetti in possesso di adeguata qualificazione e porre a base di gara il progetto migliore, individuato tra le proposte pervenute, che maggiormente rispecchi l’interesse pubblico alla base del partenariato pubblico-privato. I promotori dovranno garantire la realizzazione di una struttura da adibire a fiera dotata di ulteriori spazi da destinare a mostre, eventi, presentazioni per attività di promozione e commercio produttori e artigiani locali, sale convegni; un’altra struttura da destinare ad attività commerciali e di ristorazione pubblica (da ipotizzare possibili rooftop agli ultimi livelli); una terza struttura da destinare a spazi dedicati all’infanzia, ludici e ricreativi; oltre a parcheggi e aree con verde attrezzato, aperte e usufruibili dal pubblico. I partecipanti dovranno far pervenire la proposta con tutta la documentazione utile entro e non oltre il 10 settembre 2025 alle ore 13:00 al seguente indirizzo pec protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it. La pec dovrà avere ad oggetto “Avviso di sollecitazione ex art. 193 comma 16 D.Lgs. 36/2023 – area grandi eventi”.

“Questa idea progettuale, già presentata pubblicamente alle associazioni di categoria, promuove lo strumento giuridico del partenariato pubblico/privato al fine di valorizzare il territorio con iniziative economiche di tipo fieristico, culturale (con mostre, concerti ed eventi), turistico ed enogastronomico. Il mercato diventerà così un luogo di aggregazione, di promozione delle nostre eccellenze e di cultura”, le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.