Arriva la Casertana seconda in classifica, l’Audace Cerignola prova a ripartire dopo Casarano

Nella sesta giornata del girone C di serie C, impegnativo confronto per l’Audace Cerignola, che domani riceve la Casertana a conclusione del primo trittico di partite ravvicinate della stagione. I ragazzi di Raimondo Catalano martedì sera nel turno infrasettimanale sono stati sconfitti di misura dal Casarano: un risultato ingiusto e troppo gravoso per gli ofantini, autori di una buonissima prestazione, con l’unica colpa di non aver concretizzato le diverse occasioni da rete costruite. Fa comunque tutto parte del percorso di crescita di una formazione che ha già mostrato indicazioni importanti e la trasferta salentina non è stata da meno: malgrado l’esser rimasti all’asciutto in termini di punti, i riscontri per il tecnico barese sono stati positivi per mentalità, presenza nel match e voglia di comandare il gioco al cospetto di un avversario fra i più esperti e quotati del lotto. Il supporto dei propri tifosi arma in più per tornare a riprendere un cammino che ha già portato in dote ben 9 punti, con i gialloblù a stazionare nelle parti nobili della classifica. La campagna abbonamenti, riaperta a furor di popolo e chiusa lo scorso 11 settembre, ha portato a oltre 1800 sottoscrizioni, una cifra molto rilevante a testimoniare fiducia e vicinanza da parte della piazza alle sorti dell’Audace.

Considerando la terza gara da disputare in otto giorni, Catalano dovrebbe cambiare qualcosa nell’undici di partenza: gli indiziati principali sono Moreso e Gambale, il primo a rilevare Sellaf in mediana e il bomber che spera di aver superato definitivamente i postumi della botta al naso subita nella sfida contro il Giugliano. Va verso la piena conferma la difesa, così come la coppia Perlingieri-Vinciguerra a supporto della punta.

Si è ripresentata con alte ambizioni la Casertana, dopo aver terminato la scorsa annata al primo turno nazionale playoff: concluso il rapporto con Coppitelli, in panchina è stato scelto un giovane emergente, Vinicio Espinal. La partenza non è stata affatto male, 11 i punti totalizzati in cinque gare con un bilancio di tre vittorie e due pareggi. Nello scorso turno, Colley ha regalato il bottino pieno nel recupero piegando l’Altamura, ma la sensazione è che i campani siano fra i principali candidati ad occupare un posto di tutto rispetto fra le migliori. Nel mercato estivo, i principali arrivi hanno riguardato: i difensori Belli, Caporale e Favale; i centrocampisti Sandri, Girelli, Vezzoni, Mehic e Di Tacchio; gli attaccanti Piovanello, Castelli e Manconi. I ‘falchetti’ al momento sono il miglior reparto avanzato del raggruppamento, al pari di Picerno e Giugliano: 11 reti realizzate, Manconi capocannoniere con cinque centri. La retroguardia invece ha da registrare qualcosa, otto le reti al passivo e quindi gli ofantini potrebbero approfittare in alcune circostanze, specie se liberano la velocità degli esterni o dei fantasisti. Il modulo sarà il 3-5-2, Castelli-Manconi possibile tandem offensivo ma attenzione agli inserimenti dalla mediana.

L’ultimo precedente al “Monterisi” risale al 7 dicembre 2025, 1-1 il punteggio con la segnatura ofantina siglata da D’Orazio. Calcio d’inizio alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ursini, della sezione di Pescara.