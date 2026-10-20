Arrivano i risultati del supercomputer di IBM: in meno di un minuto completa calcoli che avrebbero richiesto un secolo

È notizia di questi giorni che IBM sia riuscita nell’utilizzare il proprio chip quantistico Nighthawk R2 a 120 qubit per eseguire un’operazione di campionamento dei circuiti casuali ad elevata complessità; i risultati sono stati esaltanti, con un milione di campioni generati in appena 19 secondi grazie a uno dei ritrovati più incredibili della scienza moderna. Secondo le stime del team di ricerca, per poter raggiungere gli stessi identici obbiettivi un computer classico ad elevatissima potenza come Frontier, avrebbe bisogno di…110 anni di elaborazione ininterrotta. Certo, questi dati non possono essere particolarmente precisi perché si basano su algoritmi matematici che non tengono conto delle ottimizzazioni che i geni dietro le aziende e i centri di ricerca si inventano, ma raccontano di una disparità di potenza particolarmente interessante da vedere e che, in futuro, potrà cambiare davvero la vita di tutti quanti. I computer quantici possono avere effettivamente il potere di cambiare la scienza e la tecnologia grazie alla loro capacità di superare il classico calcolo binario che invece rappresenta il mondo dell’informatica tradizionale. Se ad oggi anche i migliori siti di gioco casino live sono alimentati da computer basati su informatica tradizionale, in futuro ci potrebbero essere esperienze più coinvolgenti o curiose grazie al potere di questa nuova tipologia di calcoli: dobbiamo solo capirli meglio prima.

I balzi tecnologici…sono effettivamente avvenuti?

Da un punto di vista tecnico è necessario fare questa precisazione: il metodo utilizzato per stimare il tempo necessario a un supercomputer classico si basa sulla contrazione di reti tensoriali, una tecnica di simulazione che permette di approssimare il comportamento di un sistema quantistico senza dover effettivamente costruire fisicamente un dispositivo equivalente. Lo studio, pubblicato su arXiv, non è ancora stato sottoposto al processo di revisione paritaria tipico delle pubblicazioni scientifiche: un dettaglio che invita alla cautela prima di considerare questo risultato come definitivo e universalmente accettato dalla comunità scientifica. L’accesso al chip Nighthawk r2 è avvenuto interamente tramite il cloud di IBM, un dettaglio che testimonia quanto ormai la ricerca quantistica più avanzata non richieda necessariamente un accesso fisico diretto all’hardware sperimentale. Gli stessi ricercatori restano cauti sulle implicazioni pratiche immediate di questo traguardo, sottolineando come il campionamento di circuiti casuali sia un buon esempio di banco di prova teorico che potrebbe però aprire le porte per un futuro radioso per una tecnologia che per il momento si presenta come un perfetto esempio di diamante grezzo.

Dalla ricerca scientifica ai possibili usi pratici futuri

Tra gli scienziati che utilizzano i social, il paper pubblicato su Arxiv ha permesso di fare ragionamenti di vario tipo su quelli che potrebbero essere i possibili campi di applicazione futura di questa tecnologia. I post sono stati numeri e tra gli utilizzi più probabili troviamo lo studio di sistemi di sicurezza sempre più sofisticati, incluse le architetture crittografiche avanzate utilizzate dai casinò digitali per proteggere i propri sistemi informatici, le proprie transazioni e i dati sensibili degli utenti registrati. Un computer quantistico capace di elaborare simulazioni complesse in tempi record potrebbe infatti rivelarsi prezioso per testare la robustezza di questi sistemi di protezione, individuando eventuali vulnerabilità prima che vengano sfruttate da malintenzionati esterni. Il divario tra potenza di calcolo reale e l’usabilità pratica è ad oggi la vera sfida di chi lavora nel settore: il numero di qbit infatti può suggerire una grandissima potenza ma al momento è semplicemente priva di controllo.