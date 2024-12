Arti Marziali, domenica 29 dicembre a Cerignola la sfida dei talenti

Domenica, 29 dicembre, dalle 10 alle 12, il palazzetto dello sport “PalaTatarella” di Cerignola ospiterà l’ottava edizione del ProKombat Fight Show, evento sportivo di grande rilievo organizzato dall’associazione ProKombat di Barletta. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di arti marziali, che vedrà protagonisti i più giovani, con gare ufficiali e sessioni di sparring riservate a bambini e ragazzi dai 10 ai 14 anni. Il ProKombat Fight Show, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Cerignola, rappresenta un’importante vetrina per i talenti emergenti nel mondo delle arti marziali e delle discipline da combattimento, e da anni costituisce un’opportunità unica di crescita e confronto per i giovani atleti. In questa edizione, si alterneranno emozionanti confronti tra giovani promesse, con l’obiettivo di valorizzare lo spirito di sana competizione e l’apprendimento delle tecniche di combattimento, all’insegna del fair play e della disciplina.

L’evento si caratterizzerà per l’alta qualità tecnica degli atleti partecipanti e per l’importanza che la manifestazione riveste nell’ambito delle attività sportive locali. Il ProKombat Fight Show è anche un’opportunità di promozione per l’associazione sportiva ProKombat di Barletta che, con il suo impegno e passione, continua a crescere nel panorama delle arti marziali e delle discipline di combattimento. Un’opportunità per i giovani atleti di farsi valere e per tutti gli appassionati di assistere a un’eccezionale giornata di sport e spettacolo.