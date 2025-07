Asl Fg, approvato il percorso di formazione all’esercizio dell’attività di Medico per il 118

Lezioni teoriche e pratiche per i medici da destinare al 118. ASL Foggia ha approvato, con deliberazione n. 794 del 6 giugno 2025, il nuovo percorso formativo per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (SET) 118. Il corso, totalmente gratuito, è destinato a 20 medici e si propone di rispondere alle criticità attuali nell’organico del servizio 118, che evidenzia una significativa carenza di personale medico abilitato. L’obiettivo è formare un bacino strutturato di operatori qualificati in grado di coprire le esigenze immediate del servizio e garantire sostituzioni in caso di rinunce o cessazioni future.

OBIETTIVI DEL CORSO

Coordinato dal dott. Stefano Colelli, Direttore facente funzione del Dipartimento dell’Emergenza-Urgenza e Direttore della Centrale Operativa 118 della ASL Foggia, il percorso formativo mira a:

Sviluppare competenze avanzate nella gestione clinica delle emergenze extraospedaliere;

Rafforzare la capacità decisionale in situazioni ad alta pressione;

Promuovere un approccio multidisciplinare e l’aggiornamento costante delle pratiche cliniche;

Migliorare le abilità nella comunicazione efficace e nella gestione dello stress all’interno dei team di emergenza.

“ASL Foggia, con l’attivazione di questo nuovo percorso formativo, spiega il dott. Stefano Colelli, intende fornire una risposta concreta alla carenza di medici nel servizio 118, rafforzando il sistema dell’emergenza-urgenza. Attraverso una formazione mirata ed un approccio multidisciplinare, puntiamo ad accrescere le competenze cliniche, tecniche e relazionali del personale coinvolto, potenziando la capacità del sistema di intervenire con rapidità, efficacia e professionalità nelle situazioni più critiche. Il nostro impegno è orientato alla creazione di una rete stabile di medici formati secondo standard elevati e costantemente aggiornati, in grado di assicurare interventi sicuri e di qualità su tutto il territorio. Si tratta, conclude Colelli, di un investimento strategico per il miglioramento complessivo dell’assistenza sanitaria nella provincia di Foggia”.

PERCORSO FORMATIVO

Il percorso prevede un totale di 400 ore formative, articolate in 100 ore di formazione teorica e 300 ore di tirocinio pratico, in linea con le direttive regionali definite con la circolare dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia (BURP n. 148 del 21/11/2002). Le attività didattiche saranno suddivise in due moduli:

Corso di gestione delle emergenze-urgenze preospedaliere per un totale di 155 ore, di cui: 95 ore di formazione teorica interattiva in presenza 60 ore di tirocinio pratico

Corso di medicina di emergenza sanitaria territoriale per un totale di 145 ore, di cui: 43 ore di formazione teorica in presenza 102 ore di tirocinio pratico



Possono presentare domanda i medici in possesso dei seguenti requisiti:

Medici titolari a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale nelle Aziende Sanitarie della Regione Puglia; Medici (residenti o non) inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale 2025 (BURP n. 96 suppl. del 28/11/2024); Medici abilitati e iscritti all’Albo, anche se non inseriti in graduatoria.



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, dovrà essere presentata mediante PEC personale all’indirizzo aslfg@mailcert.aslfg.it, entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ATTESTATO DI IDONEITA’

Le lezioni teoriche si terranno presso la sala multimediale della Centrale Operativa SET 118, in via Perosi 1, Foggia. Il tirocinio sarà svolto:

A bordo dei mezzi mobili del 118;

Nei reparti ospedalieri della ASL Foggia;

Presso la Centrale Operativa 118 stessa.

Al termine del percorso, i partecipanti saranno sottoposti a una valutazione finale per il rilascio dell’Attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell’art. 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale.