Asl Fg, conclusi interventi per oltre 8 milioni di euro nel 2025

ASL Foggia, nel corso del 2025, ha completato interventi per un totale di 8.263.648 euro, nell’ambito del piano di ammodernamento delle grandi apparecchiature destinate ai tre Presidi Ospedalieri (Giuseppe Tatarella di Cerignola, Masselli Mascia di San Severo, San Camillo de Lellis di Manfredonia) approvato per garantire diagnosi più accurate e tempestive, innalzare gli standard qualitativi e di sicurezza delle prestazioni radiologiche, cardiologiche e specialistiche e ridurre i tempi di attesa.

NUOVE TECNOLOGIE E FONDI PNRR

Il programma è stato finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute. La realizzazione degli interventi è stata coordinata dal Direttore dell’Area Gestione Tecnica Marcello Tedone, dal Direttore della Struttura Semplice Progettazione, Ristrutturazioni, Adeguamenti, Gestione appalti e Manutenzioni (PRAGMA) Arcangelo Di Puppo e dalla task force PNRR guidata da Luca Leccisotti con il supporto del team di ingegneria clinica composto da Francesco Caggiano, Donatella Perrone e Gennaro Ricciardi.

P.O CERIGNOLA

Nel Presidio Ospedaliero Giuseppe Tatarella di Cerignola sono stati completati tutti gli interventi previsti per il 2025, per un investimento pari a 2.918.326 euro.

Le nuove dotazioni comprendono:

un tomografo computerizzato (TAC da 128 slices),

una risonanza magnetica da 1,5 Tesla,

un mammografo,

un sistema radiologico fisso e sette ecotomografi multidisciplinari destinati alle Unità Operative di Radiologia, Cardiologia, Terapia Intensiva e Medicina Interna.

P.O MANFREDONIA

Nel Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia, gli interventi conclusi nel 2025 ammontano a 2.971.036 euro. Tra le principali apparecchiature entrate in funzione figurano:

una nuova TAC da 128 slices

due sistemi radiologici fissi e sei ecotomografi.

Per completare il programma di ammodernamento tecnologico, sono previsti una nuova risonanza magnetica e un mammografo digitale, da installare entro la prossima estate.

P.O SAN SEVERO

Interventi per un totale di 2.374.285 euro hanno interessato il Presidio Ospedaliero Teresa Masselli Mascia di San Severo dove, nel corso del 2025, sono stati installati:

7 ecotomografi

un sistema radiologico fisso

una risonanza magnetica e un nuovo angiografo per l’Unità Operativa di Cardiologia, a supporto delle attività di emodinamica e diagnostica avanzata.

SANITA’ DI PROSSIMITA’

Parallelamente, attraverso i fondi M6C1 del PNRR, proseguono gli interventi per realizzare la rete di Case della Comunità e Ospedali di Comunità, destinata rafforzare la sanità di prossimità. In provincia di Foggia, sono previste 26 Case della Comunità, a fronte di un investimento pari a 21.350.000 euro e 7 Ospedali di Comunità, per 12 milioni di euro. La consegna delle strutture consentirà di avere la disponibilità complessiva di 140 posti letto. Ad oggi, tutti i contratti risultano sottoscritti e avviati e sono 26 i cantieri consegnati.

Le Case della Comunità sono state già collaudate a Rodi Garganico, Foggia (via Grecia) e Monte Sant’Angelo. Sono stati conclusi i lavori a Peschici, Vieste, Bovino, Accadia e San Marco in Lamis.

Per gli Ospedali di Comunità, i cantieri sono attivi a Monte Sant’Angelo, Vieste, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Foggia e Volturino. Completato, il cantiere di Vieste.

Per la certificazione del raggiungimento dei target PNRR è stato incaricato Emilio Chiarolla quale ingegnere indipendente. Sono in corso le procedure per l’acquisto delle apparecchiature elettromedicali e degli arredi.

INNOVAZIONE E CURE

“Il PNRR rappresenta un’occasione strategica e irripetibile per ripensare e ridisegnare in modo strutturale l’assistenza sanitaria sul territorio, puntando su un modello più innovativo, integrato e vicino ai cittadini, anche grazie all’introduzione di tecnologie all’avanguardia”, dichiara Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia. “Attraverso l’ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie – prosegue il Dg – sarà possibile compiere un salto di qualità significativo: la sanità pubblica diventerà più moderna, efficiente e capace di rispondere in maniera concreta e tempestiva ai reali bisogni della popolazione. I nuovi macchinari – conclude Nigri – miglioreranno l’accuratezza diagnostica e la qualità delle prestazioni erogate e consentiranno anche di snellire le liste d’attesa, contribuendo così a rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico”.