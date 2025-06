Asl Fg: dal 1° luglio partono le Aggregazioni Funzionali Territoriali

Nuova forma organizzata e integrata della medicina di famiglia. ASL Foggia rende noto che da domani primo luglio partono le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), strutturate in modo da garantire una risposta costante all’esigenza del cittadino, anche quando è chiuso lo studio del proprio medico di famiglia.

COSA SONO LE AFT

Le AFT sono gruppi di medici di medicina generale che collaborano per assicurare un’assistenza sanitaria nell’arco delle 12 ore, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Ciascun medico mantenendo il proprio studio con le ore di apertura, entra in rete con gli altri medici che appartengono alla stessa Aggregazione Funzionale Territoriale. Ogni medico dell’AFT assicura la copertura assistenziale a tutti i cittadini che rientrano nell’aggregazione. Gli utenti, quindi, potranno ottenere le prestazioni anche nel caso in cui, il proprio medico di famiglia non dovesse essere disponibile.

LE FUNZIONI DELLE AFT

Sono due, quindi, le principali funzioni delle AFT:

assicurare l’erogazione a tutti gli assistiti dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in maniera uniforme

garantire la continuità dell’assistenza attraverso l’uso della ricetta elettronica dematerializzata, del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e del continuo aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata e del FSE

LE FASCE ORARIE

Dal lunedì al venerdì, sarà sempre attivo un ambulatorio dell’AFT, dalle 13 alle 15. Il sabato e nei giorni prefestivi del 5 gennaio, 24 e 30 aprile, primo giugno, 14 agosto, 31 ottobre, 24 e 31 dicembre, sarà garantita l’apertura di un ambulatorio dell’AFT dalle 8 alle 11. Durante le fasce orarie, gli utenti potranno accedere direttamente per tutte le prestazioni non rinviabili. Il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) resterà attivo a partire dalle ore 20 e tutti i giorni festivi, a partire dalle 8 e prefestivi dalle ore 10.

LA MAPPA DELLE AFT

Complessivamente, le Aggregazioni Funzionali Territoriali sono 21. Sono state individuate in accordo con le organizzazioni sindacali, prioritariamente secondo un criterio territoriale. Ogni AFT ha un referente e un sostituto. Questa la mappa di ASL Foggia, Distretto per Distretto:

DSS 51

San Severo Sud e Torremaggiore

San Severo Nord

Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale San Paolo Civitate e Serracapriola

DSS 52

Rignano Garganico, San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico

San Giovanni Rotondo

DSS 53

Cagnano Varano, Carpino, Ischitella. Vico del Gargano e Rodi Garganico

Peschici, Vieste e Isole Tremiti

DSS 54

Manfredonia (nord),

Manfredonia (sud) e Zapponeta

Mattinata e Monte Sant’Angelo

DSS 55

Cerignola 1

Cerignola 2

Orta Nova, Ordona, Carapelle, Stornara e Stornarella

DSS 58

Lucera

Alberona, Biccari, Roseto Valfortore, Volturara, Volturino, Carlantino, Celenza Valfortore, Pietramontecorvino, Motta Montecorvino, San Marco La Catola, Casalvecchio, Casalnuovo Monterotaro e Castelnuovo della Daunia

DSS 59

Troia, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Orsara di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Bovino, Accadia, Sant’Agata di Puglia, Anzano di Puglia, Monteleone di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Candela e Ascoli Satriano

DSS 60

Foggia Ferrovia

Foggia ARPI

Foggia Centro

Foggia Macchia Gialla