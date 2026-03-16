Asl Fg, sensori ad alta tecnologia per il monitoraggio del diabete

Sensori di ultima generazione per il monitoraggio continuo del diabete, consegnati direttamente al domicilio dei pazienti. ASL Foggia, su iniziativa del Dipartimento Gestione del Farmaco, ha attivato il servizio nell’ambito del progetto per le prestazioni farmaceutiche di prossimità, con l’obiettivo di ridurre i disagi degli utenti legati a spostamenti e attese.

HUB FARMACEUTICO

L’iniziativa, nata in partnership con l’azienda produttrice, non comporta alcun aggravio di spesa e nell’ottica del miglioramento delle azioni di governo e contenimento della spesa per dispositivi medici, consente una costante rilevazione dei consumi e rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento dell’assistenza territoriale, inserendosi nel solco delle attività avviate nel 2022, dopo il periodo pandemico, con la creazione dell’Hub Farmaceutico aziendale. La struttura, afferente al Dipartimento Gestione del Farmaco, è dedicata alla gestione logistica e alla distribuzione di farmaci e presidi sanitari nei comuni della provincia, secondo un modello organizzativo orientato alla prossimità per la presa in carico dei pazienti cronici.

NUOVI DISPOSITIVI

I sensori per il monitoraggio della glicemia sono dispositivi di piccole dimensioni, facili da usare ed estremamente precisi, da applicare sul braccio, all’altezza del deltoide con una leggera pressione. Tramite un filamento sottile e flessibile aderiscono al primo strato della pelle, senza toccare nervi o capillari. Questo sistema consente di monitorare in tempo reale l’andamento della glicemia nel liquido interstiziale, in maniera non invasiva e indolore. Il liquido interstiziale riflette l’andamento della glicemia con un ritardo medio di circa 10-15 minuti rispetto alla misurazione nel sangue.

MONITORAGGIO CONTINUO

Una volta applicato, il sensore resta aderente alla pelle per 14 giorni. Attraverso una App dedicata, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone, il dispositivo consente di visualizzare in tempo reale i livelli glicemici e l’andamento della glicemia durante l’intero arco della giornata. Il sistema restituisce non solo il valore rilevato, ma anche l’evoluzione delle variazioni glicemiche nelle 24 ore, fornendo informazioni utili per una gestione più consapevole e tempestiva della patologia e della terapia farmacologica.

VANTAGGI

Rispetto al tradizionale glucometro con pungidito, i sensori adesivi offrono i seguenti vantaggi:

permettono una rilevazione meno invasiva perché non richiedono continue punture,

consentono una misurazione rapida e continua nell’arco delle 24 ore,

restituiscono grafici completi con l’indicazione dei picchi e delle variazioni glicemiche,

migliorano il controllo quotidiano della malattia per verificare l’aderenza alla terapia.

CONSEGNA DOMICILIARE

La consegna avviene, in maniera gratuita, direttamente al domicilio dei pazienti con cadenza trimestrale. Per accedere al servizio di consegna domiciliare, è richiesta la prescrizione del Centro diabetologico autorizzato dalla Regione Puglia al rilascio del piano terapeutico per dispositivi ad alta tecnologia, a cui seguono l’autorizzazione del Distretto Socio Sanitario di appartenenza e la presa in carico della Farmacia territoriale di ASL Foggia. Al paziente vengono consegnate tre confezioni, ciascuna contenente due sensori, per garantire la copertura di tre mesi di terapia, in linea con la validità del piano terapeutico.

INNOVAZIONE SANITARIA E ATTENZIONE SOCIALE

“Il diabete è una patologia ad alta prevalenza che, in alcuni casi, può diventare fortemente invalidante a causa delle complicanze. Per questo motivo è fondamentale mettere a disposizione dei pazienti, strumenti innovativi che garantiscano un controllo costante e più efficace della malattia”, dichiara il Direttore del Dipartimento Gestione del Farmaco, Renato Lombardi. “L’implementazione del progetto dell’Hub Farmaceutico, con la distribuzione di dispositivi ad alta tecnologia e la consegna domiciliare, rappresenta una scelta strategica che unisce innovazione sanitaria e attenzione sociale. Consegnare i dispositivi direttamente a casa dei pazienti – prosegue il Direttore del Dipartimento – significa ridurre concretamente le difficoltà quotidiane legate alla gestione di una patologia cronica, soprattutto per le persone anziane, fragili o residenti nei piccoli centri dell’entroterra provinciale. È un modello di sanità territoriale che punta alla prossimità, alla semplificazione dei percorsi assistenziali e a una presa in carico sempre più personalizzata. Il servizio – conclude Lombardi – contribuisce in maniera significativa al miglioramento della qualità di vita degli utenti e delle loro famiglie, favorendo al tempo stesso una maggiore aderenza terapeutica e una gestione più efficace della patologia”.