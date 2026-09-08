ASL Foggia, 72 bambini coinvolti nel progetto estivo “Missione Parole 0-3”

È terminato il progetto “Missione Parole 0-3”, promosso dall’ASL Foggia attraverso l’Unità operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA). L’iniziativa, svolta dal primo luglio al 31 agosto, ha coinvolto 72 bambini fino a tre anni con l’obiettivo di garantire continuità agli stimoli e alle attività legate allo sviluppo del linguaggio anche durante la pausa estiva. Dei bambini coinvolti, 54 erano già seguiti negli ambulatori della NPIA dell’ASL Foggia, mentre 18 risultavano inseriti in lista d’attesa per la presa in carico.

Per accompagnare le famiglie è stato predisposto un “quaderno delle vacanze” con filastrocche, giochi e attività organizzate in un calendario settimanale, dal lunedì al venerdì. Il materiale è stato pensato per essere utilizzato nella quotidianità, a casa o durante le vacanze. Secondo Savino Dimalta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il genitore, se adeguatamente orientato, può sostenere il percorso terapeutico integrando nella vita familiare attività coerenti con gli obiettivi indicati dagli specialisti. Il quaderno, ha spiegato, ha avuto anche una funzione di accompagnamento e di supporto alle competenze dei genitori. Per Ilaria Pizzolorusso, responsabile della NPIA, l’esperienza conferma l’importanza di modelli di intervento centrati sul bambino, sulla famiglia e sulla continuità del percorso di cura.

La NPIA dell’ASL Foggia segue bambini e adolescenti tra 0 e 18 anni con patologie neurologiche e psichiatriche e disturbi del neurosviluppo. L’équipe comprende logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, psicologi, educatori e terapisti occupazionali. La rete territoriale include gli ambulatori di primo accesso di Foggia, San Severo, Manfredonia, Cerignola e San Nicandro Garganico, oltre ai servizi di secondo livello. L’accesso avviene tramite CUP, con impegnativa per una prima visita neuropsichiatrica infantile o psicologica.