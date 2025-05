Asl Foggia, assunti 15 Oss per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti

ASL Foggia ha assunto 15 Operatori Socio Sanitari con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti. I nominativi degli OSS sono stati attinti scorrendo la graduatoria degli oltre mille idonei, approvata dopo l’indizione dell’avviso, per soli titoli, relativo all’assegnazione di nove incarichi a tempo determinato, in sostituzione di personale assente a vario titolo, pubblicato da ASL Foggia a luglio 2024.

I NUOVI ASSUNTI

Gli idonei in posizione utile sono stati convocati nella sede della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, in via Michele Protano a Foggia, per la firma dei contratti di lavoro, della durata di 12 mesi. Presenti, il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, e il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, Salvatore D’Agostino.

LE STRUTTURE

I nuovi assunti prenderanno servizio tra il 16 maggio e il primo giugno prossimi. Tenuto conto del fabbisogno del personale e delle esigenze dell’utenza, saranno destinati alle seguenti strutture di ASL Foggia:

Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola

Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo

Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis” di Manfredonia

Hospice di Torremaggiore, struttura residenziale per le cure di fine vita dei pazienti oncologici

Centri di riabilitazione.

“Gli Operatori Socio Sanitari svolgono un ruolo fondamentale nella rete dell’assistenza ai pazienti garantita quotidianamente da ASL Foggia”, ha sottolineato Antonio Nigri, Direttore Generale di ASL Foggia, a margine della firma dei contratti. “Le nuove assunzioni – ha aggiunto – consentono di ottimizzare l’organizzazione delle attività, in funzione delle reali esigenze delle persone ricoverate, contribuendo al miglioramento delle condizioni di salute e comfort”. Nelle prossime settimane ASL Foggia proseguirà con ulteriori convocazioni degli idonei in graduatoria, in attesa del concorso unico regionale per la copertura di 300 posti di operatore socio sanitario, a tempo indeterminato, da assegnare alle ASL della Regione Puglia. Il nuovo bando sarà indetto dagli Ospedali Riuniti di Foggia.