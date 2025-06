Asl Foggia, consegnati gli attestati di Infermiere di Famiglia e Comunità

Consegnati gli attestati di Infermiere di Famiglia e Comunità (IFoC). Per ASL Foggia si tratta di 60 professionisti, i primi ad aver superato l’esame a conclusione dei percorsi formativi previsti dal DM 77/2022 sull’assistenza sanitaria territoriale. La cerimonia si è svolta nella mattinata di oggi nella sala conferenze di ASL Foggia, in via Protano. Presenti Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore regionale alla Sanità; Antonio Nigri, Direttore Generale di Asl Foggia; Michele Del Gaudio, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Foggia; Girolama De Gennaro, Direttrice del Distretto Socio Sanitario di Cerignola e Carla Lara d’Errico, Coordinatrice del Servizio Infermieristico di ASL Foggia.

IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA’

“L’infermiere di Famiglia e di Comunità – ha dichiarato Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore regionale alla Sanità – è una figura altamente professionale a cui è affidato il ruolo strategico di garante dell’attivazione dell’assistenza territoriale, finalizzata all’ascolto delle reali esigenze dei cittadini. Attraverso un costante rapporto con il medico di medicina generale, con i servizi sociali e con le famiglie gli infermieri di Famiglia e Comunità contribuiscono a rafforzare la rete di cura imbastita sul territorio, secondo i principi di prossimità, continuità e personalizzazione delle cure. La loro presenza – ha concluso Piemontese – è un segnale concreto della volontà di portare la sanità vicino ai cittadini”.

I PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi rientrano nel progetto pilota frutto di un protocollo d’intesa tra ASL Foggia e Ordine delle Professione Infermieristiche (OPI) della provincia di Foggia, in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 940 del 04/07/2024 e all’art. 49 della Legge Regionale della Puglia n. 37/2023, in linea con il Decreto del Ministero della Salute n. 77 del 23/05/2022 che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale. “Il Piano formativo definito dalla Regione Puglia spiega Michele Del Gaudio, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Foggia, è stato articolato in 220 ore, di cui 100 di pratica teorica per le lezioni frontali, 100 di tirocinio e 20 per la produzione di project work”.