Asl Foggia, dal 15 dicembre arriva la Psicologia di base nei Distretti Socio Sanitari

Sarà operativo a partire dal 15 dicembre 2025 il Servizio di Psicologia di Base di ASL Foggia, previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 15 giugno 2023 che ha istituito in Puglia lo psicologo di base, uno per ogni Distretto Socio-Sanitario.

GLI INCARICHI

Con il conferimento dei primi tre incarichi, ASL Foggia avvia concretamente il modello di assistenza territoriale orientato alla prossimità e alla presa in carico integrata. Le attribuzioni, attraverso lo scorrimento della graduatoria regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 17 agosto 2023, consentiranno la progressiva copertura di tutti gli otto Distretti Socio-Sanitari della provincia di Foggia. Il servizio nasce l’obiettivo di portare la psicologia direttamente nelle comunità e integrarla con i servizi sanitari territoriali. Gli incarichi sono stati attribuiti attingendo dalla graduatoria regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del 17 agosto 2023 e andranno a coprire tutti gli otto Distretti Socio-Sanitari di ASL Foggia:

Foggia

San Severo

San Marco in Lamis

Cerignola

Troia/Accadia

Manfredonia

Vico del Gargano

Lucera

Nella fase iniziale, ciascun professionista opererà per sei mesi, con un impegno di 24 ore settimanali.

LE FINALITA’

Il servizio di Psicologia di base, affidato a psicologi liberi professionisti con rapporto convenzionale, garantirà un supporto accessibile, tempestivo, qualificato e strettamente integrato con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, case della salute, case di comunità e servizi sanitari territoriali. In particolare, gli psicologi di base:

intercetteranno il peso dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure sia per il pronto soccorso;

organizzeranno l’assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;

interagiranno con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;

gestiranno le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid-19;

favoriranno lo sviluppo della cultura della salute e della sensibilizzazione sulle tematiche attinenti all’adozione di comportamenti e stili di vita salutari;

promuoveranno il benessere psicologico.

Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

BENESSERE PSICOLOGICO E SALUTE

“La firma dei contratti degli Psicologi di base – dichiara il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri – segna l’avvio operativo di un servizio atteso e strategico all’interno di un modello di prossimità che riconosce il benessere psicologico come componente essenziale e inseparabile della salute complessiva della persona. L’introduzione dello psicologo di base –prosegue – rappresenta un cambiamento culturale e organizzativo: significa portare i professionisti vicino ai luoghi di vita dei cittadini, nelle comunità, nei quartieri, negli spazi in cui il disagio può manifestarsi in modo silenzioso ma incisivo. Lo psicologo di base –conclude – diventa così un presidio di prossimità, capace di favorire il dialogo, sostenere le fragilità, orientare ai servizi e contribuire a costruire comunità più sane, consapevoli e resilienti”.