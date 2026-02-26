Asl Foggia, hub per la sicurezza e le buone prassi in agricoltura: firmato il protocollo con Coldiretti

Un hub per promuovere le buone prassi in agricoltura, dal coltivatore diretto alle grandi aziende, e garantire sicurezza a tutti i lavoratori. ASL Foggia e Coldiretti Foggia hanno siglato il protocollo d’intesa con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e la sicurezza e tutelare la salute nel comparto agricolo, settore trainante per l’economia della Capitanata.

FIRMA

Il protocollo, della durata di tre anni, con possibilità di proroga, è stato firmato oggi nella sede di via Michele Protano, dal Commissario Straordinario di ASL Foggia, Antonio Nigri, e dal Direttore di Coldiretti Foggia, Lorenzo Belcapo. Presente alla firma, il professore Roberto Zefferino, docente di Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Foggia, in qualità di referente del progetto per ASL Foggia, al quale è stato affidato il coordinamento delle attività.

INFORTUNI E INCIDENTI MORTALI

L’agricoltura rappresenta un ambito strategico per la promozione della sicurezza ed è inserito negli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP), a conferma della necessità di azioni strutturate e condivise. L’ultimo report Inail sugli infortuni e sugli incidenti mortali sul lavoro in ambito agricolo, evidenzia una situazione ancora critica in Capitanata. Nei primi sei mesi del 2025, sono stati registrati sette decessi in agricoltura, su 38 registrati in Puglia, con un aumento dell’11,76% rispetto allo stesso periodo del 2024.

FINALITA’

In questo contesto, si inserisce l’accordo tra ASL e Coldiretti, concepito per fornire al mondo agricolo, indicazioni puntuali per l’adozione degli obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro e per mettere a regime strumenti di prevenzione capaci di migliorare le condizioni di vita di tutti i lavoratori, compresi gli stagionali. La collaborazione è finalizzata a una migliore gestione delle problematiche connesse alla sicurezza sul lavoro nel mondo agricolo, supportando lavoratori, datori di lavoro e medici competenti nella gestione degli obblighi di legge. Tra le tematiche che saranno affrontate in maniera coordinata:

la redazione del Documento di valutazione rischi (DVR)

l’elaborazione dei Piani di Sorveglianza sanitaria

la promozione di attività di formazione sugli adempimenti previsti dal legislatore

COORDINAMENTO E HUB

Per perseguire queste finalità, ASL Foggia e Coldiretti hanno affidato al professore Roberto Zefferino il coordinamento nella gestione di tutte le attività, a partire dalla redazione del DVR, dall’elaborazione del piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) omogeneo per mansioni e adattabile alle diverse realtà aziendali, fino all’attuazione della Sorveglianza Sanitaria. Datori di Lavoro, Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e medici opereranno in un HUB che consentirà di fruire di buone prassi e strumenti operativi per la prevenzione e la sicurezza. ASL Foggia, inoltre, potrà accedere a dati di valutazione dei rischi, rafforzando l’osservazione epidemiologica del settore e affinando le strategie preventive sul territorio.

SICUREZZA COME VALORE CONDIVISO

“La sicurezza in agricoltura non può essere considerata un mero adempimento formale, ma deve diventare valore condiviso”, ha dichiarato il Commissario Straordinario di ASL Foggia, Antonio Nigri, a margine nella firma. “Il protocollo d’intesa si configura come un passaggio strategico per consolidare la cultura della sicurezza, rafforzando la collaborazione istituzionale e ponendo al centro la tutela della salute dei lavoratori e la sostenibilità del sistema produttivo locale. L’HUB – ha concluso – rappresenterà uno strumento concreto per trasformare gli obblighi normativi in buone prassi sul territorio provinciale”. “Il settore agricolo, essendo motore economico della Capitanata, ha necessità di avere un sistema di sicurezza solido, in grado di accompagnare sia le piccole realtà, che le grandi aziende”, ha sottolineato il Direttore di Coldiretti Foggia, Lorenzo Belcapo. “Il protocollo con ASL Foggia -ha concluso – segna un passo fondamentale per supportare le imprese nell’applicazione delle norme e per garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose per tutti, inclusi i lavoratori impiegati stagionalmente”. “Il coordinamento scientifico delle attività – ha aggiunto il professore Roberto Zefferino – consentirà di uniformare criteri e strumenti, creando un modello replicabile e basato sull’evidenza. L’accesso ai dati, inoltre, permetterà di potenziare l’analisi epidemiologica e di orientare in modo sempre più mirato le strategie di prevenzione”.