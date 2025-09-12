Contattaci al 3286684015
    Asl Foggia, riparte la marcia del Mammomobile e del Papmobile: a Cerignola...

    Asl Foggia, riparte la marcia del Mammomobile e del Papmobile: a Cerignola domani

    Gli screening oncologici gratuiti dalle ore 9 alle 17 in piazza Cesare Battisti, di fronte al Comune

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Mammomobile e Papmobile nuovamente in marcia per gli screening oncologici gratuiti in diversi comuni della Capitanata. ASL Foggia ha definito il calendario per il mese di settembre 2025, organizzando 15 tappe dedicate alla prevenzione di prossimità, con adesione volontaria.

    SCREENING VICINO CASA

    Con l’ausilio delle équipe a bordo dei due mezzi mobili, ASL Foggia in linea con gli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione 2021/2025, intende portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, vicino casa, per rendere più agevole la partecipazione alle campagne di screening, superando le difficoltà spesso legate agli spostamenti per raggiungere le strutture sanitarie. A Cerignola, l’appuntamento è previsto per domani, 13 settembre: Mammomobile, Papmobile e Hcv, in via Cesare Battisti (di fronte al Comune), dalle ore 9 alle ore 17.

    FASCE D’ETA’

    Gli screening oncologici sono esami gratuiti e indolore, organizzati dalla Regione Puglia secondo tre programmi:

    • Cervice uterina al quale possono aderire donne di età compresa fra 25 e 64 anni
    • Mammella al quale possono aderire donne tra 50 e 69 anni
    • Colon retto al quale possono aderire uomini e donne tra 50 e 69 anni

    Asl Foggia, inoltre, rinnova l’invito ad aderire allo screening Hcv (epatite C), rivolto a uomini e donne tra 36 e 56 anni.

    COME ADERIRE

    La partecipazione è volontaria, l’accesso è gratuito, previa prenotazione da effettuare tramite:

    • collegarsi al QR CODE
    • oppure scrivendo una mail a segreteriascreening@aslfg.it;
    • o contattando il Centro screening al numero verde 𝟴𝟬𝟬 𝟵𝟱𝟳 𝟳𝟳𝟯.

    È necessario esibire la tessera sanitaria.

    L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

    “I programmi di screening – dichiara Ada Arsa, Direttrice f.f. Spesal di ASL Foggia –  sono fondamentali per la salute perché aumentano le probabilità di cura e allo stesso tempo contribuiscono a promuovere e radicare la cultura della prevenzione per prendersi cura della salute. La partecipazione ai controlli preventivi, infatti, è una scelta che può fare la differenza contro il cancro, garantendo un futuro di speranza e salute”. ASL Foggia sta definendo altre date dedicate agli screening di prossimità da eseguire con l’ausilio del Mammomobile e del Papmobile per raggiungere i cittadini anche nei luoghi di lavoro, coinvolgendo diverse realtà, pubbliche e private, del territorio.

