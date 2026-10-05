Assalto a portavalori tra Cerignola e Foggia: auto incendiate e chiodi sull’asfalto

Spettacolare assalto a un portavalori nel primo pomeriggio di oggi, 5 ottobre, nel Foggiano. Un commando avrebbe messo in atto un piano organizzato per bloccare il blindato e, contemporaneamente, ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine sulla A14.

Secondo le prime informazioni, l’azione si sarebbe concentrata nella zona industriale di Foggia. I malviventi avrebbero utilizzato alcune automobili per creare dei blocchi stradali, dando poi alle fiamme diversi mezzi.

Sull’asfalto sarebbero stati inoltre disseminati numerosi chiodi, con l’obiettivo di rendere particolarmente difficile l’intervento delle pattuglie e impedire eventuali inseguimenti. Proprio durante le concitate fasi dell’intervento, un’auto della Polizia sarebbe rimasta fuori uso, probabilmente a causa dei chiodi presenti sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’assalto e individuare i componenti del commando. La situazione resta in evoluzione e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.