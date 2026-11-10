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Assalto a un portavalori sulla Statale 16 tra Cerignola e San Ferdinando: esplosi colpi d’arma da fuoco

Redazione
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Nuovo assalto a un portavalori nella mattinata di oggi, martedì 10 novembre, lungo la Strada Statale 16, nel tratto compreso tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia. Secondo le prime notizie, un mezzo portavalori sarebbe stato preso di mira da un gruppo di malviventi. Nel corso dell’assalto sarebbero stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’azione, il numero delle persone coinvolte e l’eventuale bottino. Dalle prime informazioni, non dovrebbero esserci feriti, indagano i carabinieri. Si tratta dell’ennesimo episodio che interessa le principali arterie stradali del Basso Tavoliere, già teatro di assalti particolarmente violenti ai danni dei mezzi blindati. Lo scorso 5 ottobre un commando armato aveva tentato un colpo lungo l’autostrada A14, tra Foggia e Cerignola, incendiando diversi veicoli e disseminando chiodi sulla carreggiata per ostacolare la circolazione e l’intervento delle forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento

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