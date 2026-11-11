Assalto a un portavalori, trovate auto incendiate probabilmente usate dal commando per fuggire

Due autovetture incendiate sono state trovate dai carabinieri nelle campagne vicine al tratto della statale 16 tra San Ferdinando di Puglia e Cerignola, dove ieri mattina è stato assaltato un furgone portavalori della ditta Battistolli. Ad agire un commando armato che ha esploso contro il blindato una cinquantina di proiettili di kalashnikov e di fucile calibro 12. Per mettere a segno il colpo è stato usato dell’esplosivo, sono state date alle fiamme alcune vetture e c’è stato persino il sequestro temporaneo di un bus con due passeggere a bordo. I banditi sono poi fuggiti con un bottino stimato in un milione di euro. Secondo le prime ipotesi investigative, le auto distrutte dalle fiamme potrebbero essere quelle utilizzate dalla banda per fuggire dopo il colpo. Sui veicoli i carabinieri svolgeranno accertamenti investigativi. I militari hanno compiuto perquisizioni e stanno verificando la presenza di telecamere nelle aree limitrofe al luogo dell’assalto. (ANSA)