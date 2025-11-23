Assalto ai portavalori, Costantino lascia l’Ospedale per essere trasferito in cella

Trasferito dall’ospedale di Ancona dov’era piantonato in stato di arresto al carcere Savino Costantino, 56 anni, cerignolano, rimasto ferito a una gamba nel conflitto a fuoco con le guardie giurate il pomeriggio del 27 ottobre scorso durante il tentativo di rapina a 2 furgoni blindati della Mondialpol che trasportavano 3 milioni di euro, assaltati sulla corsia sud dell’ A14 in agro di Porto Recanati. Fu arrestato poco dopo al momento del ricoverato in ospedale; le sue condizioni sono migliorate, quindi è stato trasferito nel locale carcere “Montacuto”. Interrogato dal gip nel reparto dov’era ricoverato, si avvalse della facoltà di non rispondere alle domande.

Costantino, già coinvolto e condannato in passato per fatti analoghi, è accusato dalla Procura marchigiana di concorso nel tentato omicidio dei 5 vigilantes a bordo dei due blindati; tentata rapina; porto e detenzione illegale di armi anche da guerra per l’utilizzo di mitra Kalashnikov; interruzione di pubblico servizio per aver bloccato l’autostrada durante il colpo. E’ ritenuto uno degli autori materiali dell’assalto, mentre i concittadini Savino Pugliese e Giuseppe Rubbio rispettivamente di 43 e 51 anni, pure arrestati nell’immediatezza dell’assalto e rinchiusi in cella dalla sera del 27 ottobre, avrebbero avuto un ruolo di appoggio ai complici in fuga. Anche Pugliese e Rubbio scelsero la linea del silenzio negli interrogatori di convalida degli arresti; rispondono degli stessi reati contestati a Costantino e anche di ricettazione di un furgone Iveco rubato in Lombardia.

Le indagini proseguono per cercare di individuare e arrestare i presunti complici dei 3 arrestati. Puntano ovviamente su elementi della criminalità cerignolana sia perché i 3 sospettati sono cerignolani sia perché assalti a blindati e caveau sono una delle “specializzazioni” della malavita del basso Tavoliere, come raccontano decine di indagini che hanno coinvolto cerignolani in colpi di questo tipo messi a segno in tutta Italia e anche in Svizzera.

Nella ricostruzione accusatoria, Costantino (all’epoca dell’arresto era in affidamento ai servizi sociali come misura alternativa al carcere dovendo scontare 3 anni e 6 mesi per associazione per delinquere finalizzate alle rapine per fatti del 2014) e altri complici al momento ancora ignoti, a bordo di tre auto spararono a raffica contro i 2 furgoni portavalori costringendo i conducenti a fermarsi. I banditi a volto coperto tentarono inutilmente di forzare le lamiere dei blindati con una cesoia e una carica di esplosivo. I vigilantes risposero al fuoco; Costantino rimase ferito a una gamba (resta da accertare se colpito dalle guardie giurate o da un proiettile esploso dal “fuoco amico”), venne soccorso dai complici che rinunciarono al colpo fuggendo su due auto e abbandonando la terza, cospargendo la strada di chiodi a 4 punte per rallentare le forze dell’ordine. Nel frattempo altri rapinatori bloccavano camion e auto in transito sull’A14 minacciando i conducenti, mettendo di traverso un Tir. I rapinatori in fuga furono quasi intercettati da una pattuglia dei carabinieri; abbandonarono le 2 auto incendiandole; rubarono il furgone al titolare di un vivaio; scaricarono Costantino che fu soccorso dal derubato e preso in consegna dai carabinieri; e riuscirono a dileguarsi.

Pochi minuti prima che si scatenasse l’inferno di fuoco sull’autostrada, una pattuglia dell’Arma aveva fermato a Porto Potenza, frazione di Porto Recanati, un furgone “Iveco” segnalato come sospetto da alcuni cittadini A bordo c’erano Pugliese alla guida con una maschera sul volto; e Rubbio; entrambi con guanti in lattice. Nel furgone c’erano un jammer-distributore di frequenze; una seconda maschera di gomma; walkie-talkie; cesoie; un secchio pieno di chiodi a 4 punte simili a quelli usati durante il tentativo di rapina; parcheggiate accanto all'”Iveco” anche 2 moto da usare per la fuga dei complici.

tratto da La Gazzetta del Mezzogiorno