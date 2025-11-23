Contattaci al 3286684015
    Assalto ai portavalori, Costantino lascia l'Ospedale per essere trasferito in cella

    Assalto ai portavalori, Costantino lascia l’Ospedale per essere trasferito in cella

    Trasferito dall’ospedale di Ancona dov’era piantonato in stato di arresto al carcere Savino Costantino, 56 anni, cerignolano, rimasto ferito a una gamba nel conflitto a fuoco con le guardie giurate il pomeriggio del 27 ottobre scorso durante il tentativo di rapina a 2 furgoni blindati della Mondialpol che trasportavano 3 milioni di euro, assaltati sulla corsia sud dell’ A14 in agro di Porto Recanati. Fu arrestato poco dopo al momento del ricoverato in ospedale; le sue condizioni sono migliorate, quindi è stato trasferito nel locale carcere “Montacuto”. Interrogato dal gip nel reparto dov’era ricoverato, si avvalse della facoltà di non rispondere alle domande.

    Costantino, già coinvolto e condannato in passato per fatti analoghi, è accusato dalla Procura marchigiana di concorso nel tentato omicidio dei 5 vigilantes a bordo dei due blindati; tentata rapina; porto e detenzione illegale di armi anche da guerra per l’utilizzo di mitra Kalashnikov; interruzione di pubblico servizio per aver bloccato l’autostrada durante il colpo. E’ ritenuto uno degli autori materiali dell’assalto, mentre i concittadini Savino Pugliese e Giuseppe Rubbio rispettivamente di 43 e 51 anni, pure arrestati nell’immediatezza dell’assalto e rinchiusi in cella dalla sera del 27 ottobre, avrebbero avuto un ruolo di appoggio ai complici in fuga. Anche Pugliese e Rubbio scelsero la linea del silenzio negli interrogatori di convalida degli arresti; rispondono degli stessi reati contestati a Costantino e anche di ricettazione di un furgone Iveco rubato in Lombardia.

    Le indagini proseguono per cercare di individuare e arrestare i presunti complici dei 3 arrestati. Puntano ovviamente su elementi della criminalità cerignolana sia perché i 3 sospettati sono cerignolani sia perché assalti a blindati e caveau sono una delle “specializzazioni” della malavita del basso Tavoliere, come raccontano decine di indagini che hanno coinvolto cerignolani in colpi di questo tipo messi a segno in tutta Italia e anche in Svizzera.

    Nella ricostruzione accusatoria, Costantino (all’epoca dell’arresto era in affidamento ai servizi sociali come misura alternativa al carcere dovendo scontare 3 anni e 6 mesi per associazione per delinquere finalizzate alle rapine per fatti del 2014) e altri complici al momento ancora ignoti, a bordo di tre auto spararono a raffica contro i 2 furgoni portavalori costringendo i conducenti a fermarsi. I banditi a volto coperto tentarono inutilmente di forzare le lamiere dei blindati con una cesoia e una carica di esplosivo. I vigilantes risposero al fuoco; Costantino rimase ferito a una gamba (resta da accertare se colpito dalle guardie giurate o da un proiettile esploso dal “fuoco amico”), venne soccorso dai complici che rinunciarono al colpo fuggendo su due auto e abbandonando la terza, cospargendo la strada di chiodi a 4 punte per rallentare le forze dell’ordine. Nel frattempo altri rapinatori bloccavano camion e auto in transito sull’A14 minacciando i conducenti, mettendo di traverso un Tir. I rapinatori in fuga furono quasi intercettati da una pattuglia dei carabinieri; abbandonarono le 2 auto incendiandole; rubarono il furgone al titolare di un vivaio; scaricarono Costantino che fu soccorso dal derubato e preso in consegna dai carabinieri; e riuscirono a dileguarsi.

    Pochi minuti prima che si scatenasse l’inferno di fuoco sull’autostrada, una pattuglia dell’Arma aveva fermato a Porto Potenza, frazione di Porto Recanati, un furgone “Iveco” segnalato come sospetto da alcuni cittadini A bordo c’erano Pugliese alla guida con una maschera sul volto; e Rubbio; entrambi con guanti in lattice. Nel furgone c’erano un jammer-distributore di frequenze; una seconda maschera di gomma; walkie-talkie; cesoie; un secchio pieno di chiodi a 4 punte simili a quelli usati durante il tentativo di rapina; parcheggiate accanto all'”Iveco” anche 2 moto da usare per la fuga dei complici.

    tratto da La Gazzetta del Mezzogiorno

