    Attivato conto corrente per Gaza dal Comune, un piccolo contributo per la ricostruzione

    È stato firmato un accordo di pace, ma la popolazione necessita di aiuti umanitari

    da Redazione
    L’amministrazione comunale di Cerignola ha attivato un conto corrente per la raccolta di fondi a sostegno di misure di solidarietà nei confronti della popolazione di Gaza. Chiunque, dal cittadino privato alle imprese, potrà partecipare con un contributo e le risorse saranno destinate a organizzazioni umanitarie riconosciute, impegnate nel soccorso alla popolazione civile di Gaza, come Unrwa, Mezzaluna Rossa Palestinese, Croce Rossa internazionale, Medici Senza Frontiere e altri enti. Si provvederà, inoltre, ad aprire un canale diretto con il patriarca di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa, per la gestione in loco delle risorse economiche. La distribuzione dei fondi avverrà secondo le modalità che si andranno a definire con successivo atto. Verrà garantita la massima trasparenza sulle donazioni: i cittadini saranno informati periodicamente sull’ammontare delle risorse economiche raccolte e sulla loro destinazione.

    Si tratta di aiuti fondamentali per la popolazione civile, nonostante recentemente sia stato firmato un accordo di pace: le donazioni saranno utili per la possibile ricostruzione di un territorio martoriato da due anni di guerra. L’iniziativa fa seguito alla mozione, votata all’unanimità dal Consiglio comunale di Cerignola, presentata per mostrare solidarietà alla popolazione palestinese, l’accesso agli aiuti umanitari e la ripresa di un vero processo di pace fondato sul diritto internazionale che riconosca pari diritti e dignità sia al popolo palestinese sia al popolo israeliano. Il nuovo conto corrente di servizio, collegato al servizio di tesoreria comunale, è denominato “iniziativa umanitaria a sostegno della popolazione di Gaza”. Di seguito i riferimenti: cc 66399/1000/300011-IBAN: IT67Q0306978383100000300011. Conto evidenza di tesoreria: 0000102.

    “Un atto concreto per raggiungere nel più breve tempo possibile una pace duratura e per manifestare la solidarietà della città di Cerignola nei confronti di bambini, donne e uomini. Non risolveremo tutti i problemi della popolazione di Gaza, ma daremo così un contributo rapido e concreto alle persone in questo momento maggiormente colpite. Al tempo stesso rinnoviamo l’appello al Governo italiano affinché si adoperi con il massimo impegno per una pace giusta, che è il vero obiettivo da raggiungere”. Così il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

