Attivi i servizi di teleradiologia nei distretti socio sanitari di Cerignola e San Marco in Lamis

Esami radiologici direttamente a casa dei pazienti. Attivato dalla ASL Foggia il servizio di radiologia domiciliare nei Distretti Socio Sanitari di Cerignola e San Marco in Lamis. La Teleradiologia domiciliare consente ai pazienti fragili di effettuare esami radiologici direttamente a casa, senza dover affrontare lo stress e i disagi legati al trasferimento in ospedale o in clinica. Il servizio è completamente pubblico e gestito dall’azienda Sanitaria Locale, con l’obiettivo di assicurare un’assistenza qualificata e immediata per tutti, senza barriere geografiche o logistiche.

LE RADIOGRAFIE A DOMICILIO

Le prime radiografie in ambiente domestico effettuate nei due Distretti sono state eseguite per pazienti in carico alle cure domiciliari, grazie all’ausilio di un’attrezzattura portatile all’avanguardia. Un risultato che ha segnato l’inizio di una nuova fase nella sanità territoriale che punta a garantire maggiore comfort e accessibilità ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli.

I VANTAGGI

La radiologia a domicilio

permette di raggiungere il paziente ovunque si trovi, superando le distanze che possono costituire un ostacolo

consente una diagnosi più rapida garantendo la ricezione del referto in breve tempo, in modo da definire un trattamento tempestivo

ottimizza le risorse tra le strutture sanitarie, perché i referti possono essere elaborati da specialisti anche a chilometri di distanza.

Un altro passo significativo per un servizio di assistenza sanitaria che utilizza la tecnologia per migliorare l’accesso alle cure e la qualità di vita dei pazienti.