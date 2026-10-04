Niente reti al Monterisi. Pareggiano 0-0 Audace Cerignola e Altamura

Finisce senza reti il derby pugliese del Monterisi tra Audace Cerignola e Team Altamura. Uno 0-0 che racconta solo in parte una gara vivace, soprattutto nella ripresa, con i gialloblù più volte vicini al vantaggio ma incapaci di trovare il guizzo decisivo. Tra gli ospiti parte dalla panchina Giancarlo Malcore, grande ex di giornata. L’Altamura sceglie un reparto offensivo meno fisico ma più estroso, mentre il Cerignola si affida alla formazione tipo, con Vinciguerra e Perlingieri alle spalle di Gambale.

Il primo episodio arriva dopo poco più di cinque minuti, quando il Cerignola reclama per un contatto in area al termine di una percussione sulla sinistra. All’11’ Romano ci prova sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tre minuti più tardi Boccadamo mette un buon pallone al centro per Gambale, che non riesce però ad agganciare quella che avrebbe potuto trasformarsi in una sorta di rigore in movimento. Al 20’ è ancora Gambale ad avere una buona opportunità, ma colpisce male il pallone. Due minuti dopo Cretella tenta la conclusione dalla distanza. Il Cerignola protesta poi per un presunto tocco di mano in area di Falasca e chiede la revisione dell’episodio, ma l’arbitro lascia proseguire senza concedere il penalty. L’Altamura si affaccia dalle parti di Viola al 36’ con una conclusione di Gagliardi. Al 44’, invece, è Gaetano Vitale a cercare la porta con un tiro insidioso. Nell’unico minuto di recupero non accade altro e le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa si apre con l’Altamura subito pericoloso: dopo meno di un minuto Mogentale si presenta in area. Il Cerignola risponde due minuti più tardi con Cretella, che prova il sinistro dalla distanza. Al 53’ comincia una lunga pressione dei gialloblù, che conquistano una serie di calci d’angolo. Sellaf impegna Perucchini con una potente conclusione da fuori diretta sotto la traversa. Sul corner successivo è Cretella a provarci, mentre sul terzo tiro dalla bandierina si crea una mischia in area senza che l’Audace riesca a trovare la deviazione vincente. Al 57’ ci prova anche Vinciguerra: cross in profondità, aggancio in corsa e conclusione che termina a lato. Superata l’ora di gioco è ancora Cretella a tentare dalla distanza. La grande occasione per sbloccare il risultato, però, capita all’Altamura al 70’: Grande si ritrova a calciare praticamente a porta sguarnita, ma la difesa del Cerignola è attenta e riesce a opporsi salvando il risultato. Cinque minuti più tardi Pacia si rende protagonista di un’azione personale e sfiora il bersaglio. Per il Cerignola la porta sembra stregata, nonostante una pressione offensiva portata avanti con continuità fin dall’inizio della gara. A dieci minuti dal termine Padula prova a girare di testa verso la porta. Nel finale c’è spazio anche per l’ingresso dell’ex Giancarlo Malcore. A due minuti dal 90’ è invece Ovalle Santos a presentarsi dalle parti di Viola. Nei cinque minuti di recupero il Cerignola ha ancora una grande occasione: al 93’ Sellaf si ritrova a tu per tu con Perucchini, ma il portiere dell’Altamura resta attento e neutralizza il tentativo. Al triplice fischio resta dunque lo 0-0. Il Cerignola può recriminare per le occasioni costruite e per una supremazia territoriale evidente soprattutto nella seconda parte di gara, ma l’Altamura resiste e porta via dal Monterisi un punto prezioso.

AUDACE CERIGNOLA-ALTAMURA 0-0

Audace Cerignola (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Romano (24’ st Miranda); Boccadamo, Cretella, Sellaf, Vitale (17’ st Volpe); Vinciguerra (43’ st Silvestro), Perlingieri (17’ st D’Orazio); Gambale (17’ st Padula). A disp.: Vailati, Martinelli, Amiranda, Guaragna, Iorio, Nanula, Casarosa, Pinotti, Seminari. All.: Catalano.

Altamura (3-5-2): Parrucchini; Gagliardi (11’ st Ovalle Santos), Pacia, Pirrello; Falasca, Dipinto (21’ st Nazzaro), Grande (41’ st Calusic), Mogentale, Crimi; Rosafio (41’ st Peschetola), Curcio (41’ st Malcore). A disp.: Di Bartolo, De Gennaro, Zazza, Simone, Bocci, Tudor. All.: Memushaj.

ARBITRO: Liotta di Castellamare di Stabia.

AMMONITI: 10’ Mogentale, 31’ Curcio, 16’ st Crimi, 36’ st Pacia, 43’ st Padula

ANGOLI: 12-0

RECUPERO: 1’; 5′.

Fotogallery a cura di IVANO MARANO

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