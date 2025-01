Audace Cerignola, arriva dalla Turris l’esterno Giuseppe Nicolao

Terza operazione in entrata nel mercato invernale per l’Audace Cerignola, che ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno Giuseppe Nicolao, proveniente dalla Turris. Nato a Nocera Inferiore il 5 marzo del 1994, ha collezionato con i corallini in questa stagione 18 presenze. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, Nicolao debutta in serie B con la maglia della Virtus Lanciano nella stagione 2013/14: seguono le prime esperienze in serie C con Viareggio, Alessandria, Melfi e Ancona. Nel 2017/18 scende in serie D, dove nel corso degli anni indosserà i colori di Aversa Normanna, Rotonda, Olympia Agnonese, Pineto e Nardò. Torna fra i professionisti nel 2021/22, prima a Latina e poi a Foggia: nel gennaio 2023 passa al Gubbio, nella scorsa annata si è diviso fra Brindisi e Turris. Ha totalizzato più di 150 gettoni nei tornei professionistici, ed è un elemento molto duttile: di piede sinistro, può giocare sulla fascia mancina come terzino o come laterale a centrocampo, ma si è anche adattato nel corso della sua carriera anche dalla parte opposta. Un innesto che assicura esperienza e una opzione in più, nell’organico di mister Giuseppe Raffaele.